رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند با انتشار نسخه تایلندی دو نشریه بینالمللی «الوحده» و «اکو آو اسلام»، ابعاد شخصیتی و جایگاه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شماره ۳۹۲ نشریه «الوحده»، از تولیدات مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بینالمللی الهدی، در قالب ویژهنامهای ۴۳ صفحهای و با ترجمه به زبان تایی منتشر شد که به معرفی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای بهعنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران اختصاص یافته است.
این ویژهنامه با رویکردی تحلیلی، فرهنگی و رسانهای، تصویری جامع از ابعاد شخصیتی، علمی، فکری، اجتماعی، مردمی و سیاسی ایشان ارائه کرده و روند قانونی معرفی و انتخاب ایشان در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران را نیز تشریح میکند.
در بخشهای آغازین ویژهنامه، پیامها و بیانیههای مرتبط با تحولات اخیر ایران منتشر شده است که شامل پیام رهبر جدید به مناسبت چهلمین روز شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنهای است.
در این پیام بر استمرار راه انقلاب، مقاومت، وحدت ملی، مقابله با استکبار جهانی و حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید و شهادت رهبر پیشین بهعنوان نقطهای تاریخی در مسیر انقلاب اسلامی توصیف شده است.
ویژهنامه همچنین در مقاله افتتاحیه و یادداشتهای تحلیلی خود، جایگاه «ولایت فقیه» و نقش رهبری در حفظ انسجام ملی، تداوم انقلاب اسلامی و مدیریت بحرانهای منطقهای و بینالمللی را بررسی کرده است.
در مقالهای با عنوان «الامة ـ الامامة»، پیوند میان امت و رهبری بهعنوان عامل اصلی موفقیت و استمرار انقلاب اسلامی معرفی شده و انتخاب رهبر جدید در چارچوب مردمسالاری دینی و فرآیند قانونی مجلس خبرگان تبیین شده است.
بخش قابلتوجهی از ویژهنامه به زندگینامه، سوابق علمی، تربیتی، مبارزاتی و اجتماعی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای اختصاص یافته است. در این بخش به پیشینه خانوادگی و تربیت ایشان در بیت رهبری اشاره شده و ویژگیهایی همچون سادهزیستی، مردمی بودن، روحیه انقلابی، اهتمام به مسائل فرهنگی و اجتماعی، حمایت از جبهه مقاومت، ارتباط با نسل جوان و اهتمام به وحدت اسلامی برجسته شده است.
همچنین تصاویری از حضور ایشان در میدانهای فرهنگی، انقلابی و اجتماعی و نیز تصاویر تاریخی مرتبط با خانواده و دوران دفاع و مبارزه منتشر شده است.
در بخش دیگری از مجله، پیامها و بیانیههای رسمی رهبر جدید انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ هجری شمسی، روز معلم، روز کارگر و مناسبتهای ملی و مذهبی منتشر شده که عمدتاً بر عدالت اجتماعی، مقاومت، پیشرفت علمی، اقتصاد، وحدت ملی، نقش مردم در حفظ استقلال کشور و مقابله با جنگ رسانهای و سیاسی دشمنان تمرکز دارد.
ویژهنامه «الوحده» علاوه بر ابعاد سیاسی و فکری، تلاش کرده ابعاد فرهنگی و انسانی شخصیت رهبر جدید انقلاب اسلامی را نیز تشریح کند و در بخشهایی از مجله به موضوع هنر، ادبیات، توجه به خانواده شهدا، تکریم معلمان، نقش تربیت دینی و جایگاه جوانان در آینده انقلاب اسلامی پرداخته است.
ویژهنامه از تصاویر مستند، طراحی گرافیکی، پوسترها و صفحهآرایی حرفهای بهره برده تا فضای احساسی، انقلابی و فرهنگی مطالب تقویت شود و مفاهیم مرتبط با انقلاب اسلامی، مقاومت و رهبری برای مخاطب تاییزبان بهصورت جذاب و قابلفهم ارائه گردد. در صفحات پایانی ویژه نامه نیز معرفی کتابها و آثار فرهنگی مرتبط با رهبر جدید انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت دیده میشود.
همچنین نشریه بینالمللی شماره ۲۹۵ - اکو آو اسلام در قالب ویژهنامهای ۵۹ صفحهای به زبان تایی منتشر شده و ابعاد مختلف شخصیتی، علمی، سیاسی، اجتماعی و معنوی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را معرفی کرده و روند قانونی انتخاب ایشان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شرح داده است.
در سرمقاله این شماره به قلم حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شهادت رهبر انقلاب اسلامی در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در فوریه ۲۰۲۶ بهعنوان نقطهای سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف شده که پس از این حادثه و در شرایط جنگی و ناامنی، مجلس خبرگان رهبری که اعضای آن منتخب مردم هستند، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی انتخاب و معرفی کردند. در این سرمقاله تأکید شده که انتخاب ایشان بر اساس معیارهای فقهی، علمی و مدیریتی صورت گرفته است.
ویژهنامه «ECHO of Islam» بخشهای متعددی دارد که به زندگینامه، پیشینه خانوادگی، حضور در دوران دفاع مقدس، سوابق علمی و حوزوی، ویژگیهای اخلاقی و معنوی، ابعاد مدیریتی و سیاسی و حمایت علما و اعضای مجلس خبرگان از آیت الله سید مجتبی خامنهای اختصاص یافته است. در این بخشها بر سادهزیستی، روحیه جهادی، ارتباط با مردم و حوزههای علمیه، مدیریت اجتماعی و توان فقهی و علمی ایشان تأکید شده است.
استفاده گسترده از تصاویر، طراحی گرافیکی، پوسترهای نمادین و صفحهآرایی حرفهای در این ویژهنامهها، حضور مردمی، فضای انقلابی و ارتباط رهبر جدید با مردم و حوزههای علمیه را به صورت رسانهای و جذاب بازنمایی کرده است.