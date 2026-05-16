معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از روند مطلوب کشت ذرت درای استان خبر داد و گفت: تاکنون عملیات کشت ذرت دانهای در سطح چهار هزار و ۵۵۶ هکتار و ذرت علوفهای در سطح یک هزار و ۶۲۷ هکتار انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،شریفی اظهار کرد: شهرستان کرمانشاه با اختصاص ۲ هزار و ۵۴۵ هکتار از اراضی، رتبه نخست کشت ذرت در مناطق معتدل استان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: شهرستان روانسر نیز با کشت ذرت در ۵۴۰ هکتاری در جایگاه بعدی قرار دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه این استان در سطح کشور، ادامه داد: استان کرمانشاه در بخش ذرت دانهای دارای رتبه ششم سطح زیرکشت و رتبه پنجم تولید است.
شریفی اضافه کرد: همچنین در بخش ذرت علوفهای، این استان رتبه هفتم سطح زیرکشت و رتبه پنجم عملکرد تولید را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی گفت: عملیات کشت ذرت از ۲۰ فروردین ماه آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت که البته در مناطق گرمسیر استان، با توجه به شرایط اقلیمی، این بازه زمانی بعد از برداشت گندم و بهصورت کشت دوم تا تیرماه نیز تداوم مییابد.
وی تصریح کرد: بر اساس الگوی کشت ابلاغی، برنامه عملیاتی استان برای کشت ۱۵ هزار هکتار ذرت دانهای و سه هزار هکتار ذرت علوفهای تدوین و در حال اجرا است.