به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به آمار تردد در محور‌های استان طی بازه زمانی ۱۹ لغایت ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این بازه زمانی، ورود ۲۲۷ هزار و ۵۵۸ دستگاه خودرو به استان ثبت شده است که این میزان نسبت به هفته گذشته رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

محسن کجباف افزود: در این بازده زمانی، خروج ۲۱۶ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو از خروجی‌های استان به ثبت رسیده است که در این بخش نیز شاهد افزایش ۴ درصدی تردد‌ها نسبت به هفته پیش هستیم.

او ادامه داد: بر اساس داده‌های سامانه‌های تصویری و ترددشمار، ساعت ۱۸ الی ۱۹ به عنوان ساعت اوج تردد در محور‌های مواصلاتی خوزستان ثبت شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های خوزستان گفت: محور‌های خرمشهر-آبادان، ماهشهر-بندر امام و شوش-اهواز به ترتیب پرترددترین مسیر‌های استان در هفته گذشته بوده‌اند.

کجباف افزود: بیشترین پلاک‌های ثبت شده از سایر استان‌ها در جاده‌های خوزستان، به ترتیب متعلق به استان‌های تهران، اصفهان و لرستان بوده است.