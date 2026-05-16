به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده سپاه شهرستان بیضا گفت: مراسم گرامیداشت سرهنگ دوم پاسدار شهید محمدرضا کشاورز بانشی از شهدای جنگ تحمیلی سوم با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ پاسدار تقیان افزود: شهید سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا کشاورز بانشی ۱۸ فروردین امسال در سن ۳۷ سالگی و در حملات تروریستی رژیم صهیونی-آمریکایی به کشورمان به شهادت رسید.

شهرستان بیضا در شمال فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.