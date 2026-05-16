معاون بهداشت وزارت بهداشت، سلامت را فراتر از نبود بیماری خواند و با اشاره به دانشآموزان و اهمیت سلامت آنها به عنوان گروهی که آینده کشور را میسازند، گفت: هرگونه برنامهریزی در حوزه سلامت باید با تمرکز ویژه بر این قشر انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در مراسم گرامیداشت هفته سلامت با شعار «همه با هم برای سلامت و امنیت، با تکیه بر دانش» بر اهمیت نقش مدارس در تضمین آینده سلامت کشور تأکید کرد و گفت: حوزه بهداشت مدارس یکی از اساسیترین بخشهای نظام سلامت است، زیرا مخاطبان آن آیندهسازان کشور هستند و هر میزان سرمایهگذاری در این بخش، تضمینکننده سلامت جسمی، روانی و اجتماعی نسل آینده خواهد بود.
وی با بیان اینکه سلامت تنها به معنای نداشتن بیماری نیست، افزود: سلامت مفهومی گسترده و شامل آرامش، صلح، امنیت روانی و کیفیت زیست اجتماعی میشود.
رییسی با بیان اینکه در جهانی که مملو از خشونت، بحران و ناامنی است، دانشآموزان میتوانند پیامآور صلح، صفا و امنیت باشند و این پیام باید به گوش همگان برسد، ادامه داد: وزارت بهداشت در همکاری نزدیک با وزارت آموزش و پرورش وظیفه دارد سلامت دانشآموزان را در ابعاد مختلف تضمین کند؛ چراکه دانشآموزان گروه هدفی هستند که آینده کشور را میسازند و هرگونه برنامهریزی در حوزه سلامت باید با تمرکز ویژه بر این قشر انجام شود.
وی با بیان اینکه یکی از ضرورتهای مهم جامعه امروز، تکیه بر دانش و دوری از خرافات است، گفت: پیشرفتهای کشور در عرصههای مختلف نتیجه آموزشهایی است که از مدرسه آغاز میشود و علم، پایه و اساس این پیشرفتهاست. موفقیت و پیروزی در عرصههای گوناگون با تکیه بر علم و همبستگی مردم حاصل میشود و باید فرهنگ علمی در جامعه تقویت شود.
رییسی با بیان اینکه در حوزه سلامت رویکرد علمی باید مبنا قرار گیرد، افزود: در ایامی که ممکن است آموزش به صورت غیرحضوری یا شرایط خاصی بر مدارس حاکم باشد، تنظیم خواب دانشآموزان اهمیت زیادی دارد و خانوادهها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
وی سلامت روان دانشآموزان را از دیگر اولویتهای مهم دانست و افزود: دانشآموزان نباید خود را در معرض اخبار نگرانکننده و اطلاعات هیجانی و تأییدنشده قرار دهند، زیرا سلامت روان به اندازه سلامت جسم اهمیت دارد. در شرایط بحرانی یا هنگام بروز نگرانیها، لازم نیست ترسها و دغدغهها پنهان بماند، بلکه گفتوگو با دوستان، خانواده و مشاوران میتواند به ایجاد آرامش کمک کند.
رئیسی با بیان اینکه توجه به ابعاد تربیتی دانشآموزان، مکمل سلامت جسمی و روانی آنان است و مدارس در این زمینه نقش کلیدی دارند، در عین حال بر ضرورت توجه به سلامت جسمی، تحرک بدنی و مراقبت از دیگران تأکید کرد.
وی افزود: سلامت مفهومی فردی و محدود به یک شخص نیست، بلکه سلامت جامعه و محیط زیست را نیز در بر میگیرد. هر فرد باید نسبت به اطرافیان و محیط زندگی خود احساس مسئولیت داشته باشد، زیرا سلامت جمعی در گرو رفتارهای فردی آگاهانه است. با تقویت همکاریهای بینبخشی و تکیه بر دانش، مسیر ارتقای سلامت نسل آینده با قدرت بیشتری ادامه یابد.