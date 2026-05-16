مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد، بر ضرورت تغییر نگرش در مسئله فرزندآوری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دانش یزدی، اظهار کرد: جوانی جمعیت صرفاً یک موضوع آماری نیست، بلکه زیربنای اصلی اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی کشور محسوب میشود.وی با تبیین نقش نیروی انسانی در پیشرفت جامعه افزود: ایران قوی نیازمند ساختاری جوان، خلاق و پویاست؛ در واقع جوانی جمعیت، پیشران اصلی برای حرکت چرخهای توسعه و تضمینکننده امنیت پایدار برای نسلهای آینده است.
دانشیزدی با اشاره به چالشهای جدی سالمندی جمعیت تصریح کرد: حمایت از نهاد خانواده و ترویج ازدواج پایدار، یک سرمایهگذاری راهبردی برای فردا است و ما باید با نگاهی جامع، موانع موجود در مسیر فرزندآوری را شناسایی و مرتفع کنیم.
مدیرکل امور بانوان استانداری یزد همچنین بر ایجاد زیرساختهای حمایتی تأکید کرد و گفت: تلاش ما در استان یزد بر این است که با ایجاد محیطهای کار دوستدار خانواده و ارتقای سطح سلامت مادر و کودک، فضایی امن و امیدبخش برای والدین فراهم آوریم.
وی در پایان با تأکید بر لزوم عزم ملی در این مسیر خاطرنشان کرد: تحقق عدالت اقتصادی و ارتقای رفاه خانواده، ضرورتی اجتنابناپذیر است که همکاری همه جانبه دستگاهها و آحاد جامعه را میطلبد تا مسیری روشن و پایدار برای جوانی جمعیت و سربلندی ایرانِ قوی فراهم شود.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری یزد، عناوین روزشمار گرامیداشت روز ملی جمعیت سال ۱۴۰۵ را بدین صورت تشریح کرد:
۲۶ اردیبهشت: سلامت مادر و کودک و کرامت مادری
۲۷ اردیبهشت: ازدواج و خانواده پایدار؛ پیشران جوانی جمعیت و قدرت ملی
۲۸ اردیبهشت: محیط کار دوستدار خانواده؛ آیندهساز جمعیت ایران
۲۹ اردیبهشت: امنیت و عدالت اقتصادی و رفاه خانواده
۳۰ اردیبهشت (روز ملی جمعیت): پایداری جمعیتی و اتحاد ملی برای ایران قوی