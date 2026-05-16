به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، افزایشی که به گفته مستأجران، فراتر از توان مالی و بیشتر از سقف‌های تعیین‌شده در قوانین است.

خبرنگار صداوسیما در گزارش خود ضمن بررسی میدانی بازار مسکن، این موضوع را بررسی کرده است.

بررسی میدانی نشان می‌دهد قیمت‌های ارائه‌شده در بسیاری موارد، با واقعیت اقتصادی خانوار‌ها همخوانی ندارد. برخی از واحد‌هایی که سال گذشته با مبالغی بسیار کمتر عرضه می‌شدند، اکنون با افزایش چشمگیر و غیرقابل‌توجیه همراهند.

مستأجران می‌گویند نبود نظارت مؤثر و دقیق در بازار اجاره، زمینه را برای افزایش‌های بی‌ضابطه فراهم کرده است.

در مقابل، برخی مالکان، رشد هزینه‌های جاری و گرانی کالا‌ها را دلیل بالا رفتن اجاره‌بها عنوان می‌کنند.

مستأجران خواستار ورود جدی‌تر دستگاه‌های نظارتی، کنترل قیمت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی هستند تا هزینه‌های تحمیلی به خانوار‌ها کاهش یابد و بازار به ثبات برسد.