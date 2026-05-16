به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در آئین باشکوه « جشن روز ملی مرتع و مرتع داری» که با حضور استاندار معاونان، نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شواری اسلامی، مدیران کل دستگاههای اجرایی و شمار زیادی از مردم، در تفریحگاه دهستان کاکان برگزار شد با اهدای تابلونگاره «برنو و بلوط» به سید شهریار گنجی، از تلاش خلاقانه وی و همکارانش در خلق حماسه جهانی برنو به دستان تجلیل شد.‌







