معاون برق و انرژی وزارت نیرو از حمایت از سرمایهگذارن در ساخت نیروگاهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به تامین برق مازاد بر سقف مصرف از طریق تابلوی برق سبز و آزاد در بورس انرژی گفت: همزمان با آغاز دوره گرم سال و تعیین سقف مصرف برای مشترکان بزرگ، قیمت برق در تابلوی برق سبز و آزاد در بورس انرژی به ترتیب به حدود ۸۶۰۰ و ۹۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت رسیده و برآورد میشود با توجه به نیاز مشترکان عمده، برای سرمایه گذاران در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی جذابیت بیشتری ایجاد شود.
رجبی مشهدی خاطر نشان کرد: این موضوع نشاندهنده افزایش تقاضا برای برق در بازار رقابتی و جذابتر شدن سرمایهگذاری در بخش تولیدبرق است.
وی افزود: تابلوی برق سبز و برق آزاد در بورس انرژی بستر عرضه و خرید برق بر پایه سازوکار عرضه و تقاضاست و امکان فروش مستقیم برق تولیدی نیروگاههای تجدیدپذیر به مصرفکنندگان را فراهم میکند.
به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو مشارکت خریداران برق در این بازار میتواند سیگنال مهمی برای حمایت از سرمایهگذاران و تسریع توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و حتی نیروگاههای حرارتی جدید باشد.
رجبی مشهدی تصریح کرد: افزایش تقاضای صنایع برای تأمین برق از بازار بورس انرژی منجر به رونق بیشتر معاملات در تابلوی برق سبز و آزاد خواهد شد.
وی تأکید کرد: توسعه بازار رقابتی برق در بورس انرژی و شکلگیری سیگنالهای قیمتی واقعی در این بازار، علاوه بر شفافتر شدن قیمت برق، میتواند انگیزه سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید تجدیدپذیر و حرارتی را افزایش داده و به تقویت ظرفیت تولید برق کشور در سالهای آینده کمک کند.