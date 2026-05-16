رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای مجموعهای از برنامههای تحولی در حوزه کودکان و نوجوانان تحت پوشش این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست بررسی برنامههای تحولی معاونت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی، معاونان، کارشناسان و مشاوران این معاونت برگزار شد.
در بخش دوم این نشست، برنامهها و اقدامات تحولی دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان ارائه و تشریح شد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در این نشست با اشاره به دغدغه آینده فرزندان تحت پوشش این سازمان گفت: همواره این پرسش مطرح بوده که آیا ۱۸ سالگی پایان حمایتهای بهزیستی از فرزندان است و نوجوانان پس از خروج از مراکز چه سرنوشتی پیدا میکنند. این موضوع از گذشته یکی از دغدغههای جدی من بوده و با پذیرش مسئولیت در سازمان بهزیستی نیز تلاش کردم برای این مقطع حساس برنامهریزی جدی انجام شود.
سید جواد حسینی افزود: ۱۸ سالگی یکی از لغزندهترین مقاطع زندگی برای فرزندان تحت پوشش بهزیستی است و اهمیت فعالیتهای دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان این است که این نقطه حساس را به درستی شناسایی کنندو برای آن برنامههای هدفمند طراحی کرده است.
وی با اشاره به لزوم اثربخشی تسهیلات حمایتی گفت: همواره این سؤال وجود داشته که تسهیلات و اعتبارات اختصاصیافته تا چه اندازه به اشتغال و توانمندسازی واقعی فرزندان منجر میشود. هر نوع تسهیلات باید به دقت ارزیابی شود تا مشخص شود آیا به هدف تعیینشده رسیده است یا خیر.
حسینی افزود: برآوردها نشان میدهد حدود ۵۰ درصد اعتبارات و تسهیلات در کشور به اهداف تعیینشده نمیرسد، زیرا برخی ساختارها اساساً برای دستیابی به نتیجه مطلوب طراحی نشدهاند. مفهوم تحول دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا میکند؛ یعنی بازطراحی برنامهها برای افزایش بهرهوری و اثربخشی.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به خدمات معاونت سلامت اجتماعی گفت: بخشی از خدمات این معاونت عمومی است و همه مردم میتوانند از آن بهرهمند شوند؛ از جمله خدمات مشاورهای صدای مشاور بهزیستی (۱۴۸۰)، تیمهای محب و اورژانس اجتماعی ۱۲۳.
وی افزود: دادههای بهدستآمده از سامانههای ۱۲۳ و ۱۴۸۰ در واقع نبض اجتماعی جامعه را در اختیار سازمان قرار میدهد و امکان برنامهریزی مبتنی بر شواهد برای مداخلات اجتماعی را فراهم میکند.
در ادامه این نشست، حمیدرضا الوند مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با تشریح برنامههای تحولی این دفتر گفت: تمامی برنامههای این حوزه بر پایه سه سند اصلی شامل قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و پیماننامه حقوق کودک تنظیم شده است.
وی از افزایش چشمگیر اعتبارات این حوزه خبر داد و افزود: با وجود محدودیتها، اعتبارات دفتر کودکان و نوجوانان از هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان به بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
اجرای طرح «دستهای مهربانی» برای کودکان مراکز بهزیستی
الوند از اجرای طرحی با عنوان «دستهای مهربانی» خبر داد و گفت: در این برنامه از ظرفیت سالمندان توانمند و علاقهمند برای ایجاد ارتباط عاطفی با کودکان مراکز بهزیستی استفاده میشود.
به گفته وی، در حال حاضر این طرح در ۲۵ مرکز در استانهای مختلف اجرا شده و حدود ۵۰۰ نفر به عنوان «پدربزرگ و مادربزرگ معنوی» با کودکان ارتباط برقرار کردهاند.
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان گفت: این افراد پس از انجام مصاحبهها و ارزیابیهای جسمی و روانی، همانند فرآیند فرزندخواندگی انتخاب میشوند و هفتهای یک روز به مدت دو تا سه ساعت با کودکان دیدار میکنند. این ارتباط میتواند به شکلگیری پیوندهای عاطفی پایدار کمک کند.
تدوین نخستین الگوی یکپارچه تعلیم و تربیت در مراکز بهزیستی
الوند از تدوین نخستین الگوی یکپارچه تعلیم و تربیت برای کودکان و نوجوانان تحت پوشش مراکز بهزیستی خبر داد و گفت: فعالیت ما صرفاً مراقبت از کودکان نیست بلکه تعلیم و تربیت هدفمند و توانمندسازی آنها نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: برای تدوین این الگو چارچوبهای نظری ۱۲ کشور جهان بررسی شده و چهار رویکرد درمانمحور، رشدمحور، دلبستگی و تابآوری و مشارکتمحور به عنوان مبنای کار انتخاب شده است.
به گفته او، شاخصها و مهارتهای گروههای سنی صفر تا سه سال و سه تا شش سال تدوین شده و طراحی شاخصهای گروههای سنی ۶ تا ۱۲ سال و ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در حال انجام است.
راهاندازی مراکز موقت روزانه برای تقویت خانواده
الوند یکی دیگر از برنامههای مهم این دفتر را ایجاد مراکز موقت روزانه عنوان کرد و گفت: سیاست اصلی سازمان بهزیستی خانوادهمحوری است و تلاش میکنیم تا حد امکان از جدایی کودکان از خانواده جلوگیری شود.
وی با اشاره به نتایج بررسیها افزود: حدود ۳۳ درصد کودکانی که وارد مراکز شبانهروزی میشوند در صورت وجود مراکز روزانه میتوانند در کنار خانواده باقی بمانند.
در این مراکز، کودکان در طول روز خدمات آموزشی، تربیتی، مشاورهای و مددکاری دریافت میکنند و در پایان روز به خانواده بازمیگردند. اجرای این طرح به صورت پایلوت در چهار استان تهران، خراسان رضوی، فارس و گلستان آغاز شده است.
سرمایهگذاری برای آینده فرزندان بهزیستی
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان از اجرای طرح تأمین آتیه کودکان بیسرپرست خبر داد و گفت: در قالب این برنامه امکان سرمایهگذاری برای آینده فرزندان در حوزههایی مانند بورس، طلا و حسابهای ارزی فراهم شده است.
وی افزود: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۵ مبلغ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای این طرح اختصاص یافته و برای نوجوانان ۱۷ تا ۱۹ ساله به ازای هر نفر ۲۵ میلیون تومان سرمایهگذاری انجام میشود.
رونمایی از سامانه جامع حمایت از کودکان
الوند همچنین از آماده شدن سامانه جامع حمایت از کودکان خبر داد و گفت: در این سامانه اطلاعات مربوط به پذیرش، خروج، فرزندخواندگی، رهسپاری و زندگی مستقل به صورت برخط قابل رصد خواهد بود.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، مرجع ملی حقوق کودک و قوه قضائیه نیز میتوانند به این سامانه متصل شوند و فرآیند ارائه خدمات را به صورت آنلاین پایش کنند.
الزام آموزش مهارت برای نوجوانان
به گفته الوند، آموزش مهارتهای شغلی، هنری و ورزشی برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ سال تحت پوشش بهزیستی الزامی شده است و دو هزار و ۲۰۰ نوجوان در ۳۱ استان کشور در این دورهها شرکت میکنند.
وی افزود: سرانه این طرح از ۱۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یافته و اعتبار آن در سال جاری به ۱۴۴ میلیارد تومان رسیده است.
حمایت از نوجوانان پس از خروج از مراکز
مدیرکل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان گفت: برای نخستین بار برای مراحل پیش از رهسپاری، حین رهسپاری و پس از آن ردیف اعتباری مستقل در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، نوجوانانی که وارد زندگی مستقل میشوند تا پنج سال تحت نظارت قرار میگیرند و در صورت بروز مشکلات میتوانند تا سقف ۳۵ میلیون تومان کمکهزینه حمایتی دریافت کنند.
راهاندازی خانههای آمادهسازی برای زندگی مستقل
الوند در پایان از راهاندازی خانههای آمادهسازی برای ورود نوجوانان به زندگی مستقل خبر داد و گفت: در این مراکز سه تا پنج نوجوان به مدت شش ماه به صورت نیمهمستقل و زیر نظر مددکار زندگی میکنند تا برای ورود به جامعه آماده شوند.