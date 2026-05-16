الفتی: پس از ۱۰ سال تلاش حرکت ابداعی ثبت کردم؛ هدفم طلای ناگویاست
دارنده نشان طلای مسابقات آسیایی گفت: ثبت حرکتی جدید در ژیمناستیک، مهمترین موفقیت سال ۱۴۰۴ است که با وجود سختیهای ناشی از شرایط جنگی در بازیهای آسیایی ناگویا به مدال طلا برسم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی الفتی قهرمان ژیمناستیک که ثبت حرکت ابداعی خود را مهمترین رویداد سال ۱۴۰۴ توصیف کرد و اظهار داشت: بعد از ۱۰ سال توانستم حرکتی که اختراع کرده بودم را به نام خودم برای همیشه در کتابچه دارو ثبت کنم. این موفقیت را بعد از کسب نخستین نشان تاریخی قهرمانی آسیا به دست آوردم.
پرچمدار کاروان ایران در المپیک پاریس با اشاره به رقابت سنگین با نامآورانی، چون زارع و سالار آقاپور، افزود: همین که به عنوان آقای ورزش انتخاب شدم خودش یک موفقیت بزرگ است. ژیمناستیک ایران متحول شده و این افتخاری است که در کنار ورزشهای بزرگی مثل کشتی و فوتسال قرار گرفتهام.
این ورزشکار که هماکنون چهار ماه است در اردوی آمادگی جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به سر میبرد، هدف اصلی خود را کسب سهمیه بازیهای آسیایی و تبدیل مدال نقره به طلا در ناگویا اعلام کرد و افزود: تلاش میکنم در مسابقات ناگویا مدال نقرهام را به طلا تبدیل کنم.
وی درباره تأثیر جنگ و شرایط ناامن منطقه بر روند تمریناتش گفت: به خاطر جنگ چند مسابقات جام جهانی را از دست دادم و نتوانستم خودم را در شرایط مسابقه ببینم. از آمادگی و فضای رقابت دور شدیم، اما شرایط برای همه یکسان است. ما باید همیشه آماده باشیم تا پرچم ایران بالا بماند.
دارنده مدال طلای آسیا در ارزیابی شانس خود برای موفقیت در سال آینده ابراز امیدواری کرد و افزود: تمام تلاشم را میکنم که ورزشکار خوبی برای مردم کشورم باشم. با برنامهای که دارم، برای موفقیت در سال ۱۴۰۵ به آینده خوشبین هستم.