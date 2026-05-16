به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت، ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کاردانی پیوسته مهرماه ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز آغاز شد.

رشته‌های تحصیلی شامل؛ نرم‌افزار کامپیوتر، مکانیک خودرو، مربی بهداشت مدارس، الکتروتکنیک، تربیت کودک، الکترونیک عمومی، معماری، نقشه‌کشی صنعتی، عمران، تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، ساخت و تولید، معماری داخلی، تربیت بدنی، فتوگرافیک، گرافیک، مدیریت خانواده، طراحی لباس، جوشکاری و حسابداری هستند.

متقاضیان ثبت نام بدون آزمون در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ با شماره ۰۹۰۴۶۵۳۰۷۵۳ تماس بگیرند و از طریق پیوند Azmoon.iau.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.