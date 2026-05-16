به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلینو، صفحه ویژهای برای معرفی زندگینامه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای، در کتابخانه مرکزی خانه فرهنگ راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتابخانه مرکزی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلینو، برای دسترسی آسان کاربران هندی به زندگینامه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، صفحه ویژهای را به معرفی امام شهید آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای (ره) اختصاص داده است.
این صفحه در قالبی استاندارد و کاربرمحور، دسترسی به آثار مکتوب، صوتی و زندگینامه ایشان را به زبانهای فارسی، اردو، انگلیسی، عربی و هندی فراهم کرده است.
این اقدام با هدف ایجاد مرجعی جامع و متمرکز برای معرفی آثار رهبر شهید، ساماندهی منابع پژوهشی، تسهیل دسترسی به کتابهای دیجیتال و چاپی و ارتقای تجربه کاربری طراحی شده است.
صفحه ویژه سایت رسمی کتابخانه مرکزی دهلی نو با نشانی ichdlib.in/leader/leader اکنون در دسترس عموم قرار دارد و در حال توسعه و غنابخشی است.
ویژگیهای صفحه ویژه رهبر شهید انقلاب به شرح زیر است:
- ارائه زندگینامه تفصیلی رهبر شهید همراه با تصاویر مرتبط
- دستهبندی موضوعی آثار (دینی، فرهنگی، سیاسی و …)
- ارائه نسخههای متنی و صوتی آثار منتخب
- انتشار تقریظهای رهبر شهید انقلاب به زبانهای مختلف با جزئیات کامل شامل تصویر تقریظ، نام کتاب و نویسنده، سال نشر و متن تقریظ
- طراحی واکنشگرا و سازگار با انواع دستگاهها
- قابلیت توسعه در آینده برای افزودن بخشهایی همچون سخنرانیها، بیانات منتخب و محتوای چندرسانهای
کارشناسان رایزنی فرهنگی ایران در دهلینو توضیح دادند که پیش از راهاندازی صفحه، دسترسی به آثار چاپی و دیجیتال رهبر شهید با محدودیتهایی مواجه بود و این اقدام، خلأ موجود را برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان خارج از ایران برطرف میکند. علاوه بر نسخه مجازی، نمایشگاه دائمی آثار چاپ شده رهبر شهید به زبانهای فارسی، انگلیسی، اردو، هندی و عربی نیز در کتابخانه برپا شده است.
این سامانه به گونهای طراحی شده که کاربران بتوانند ضمن کتابشناسی کامل آثار رهبر شهید، از منابع پژوهشی و محتوای چندرسانهای نیز بهرهمند شوند.
کارشناسان اعلام کردهاند که توسعه و افزودن بخشهای جدید، شامل سخنرانیها، بیانات و نقلقولهای منتخب در آینده، در دستور کار است تا این سامانه به مرجعی جامع و پایدار در حوزه آثار و زندگی رهبران عالیمقام ایران اسلامی تبدیل شود.