پخش زنده
امروز: -
انتشارات شهید کاظمی با عرضه کتابهای خود در موضوعات مختلف، با معرفی بیش از ۲۰ اثر تازه، در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور دارد.
به گزارش خبرگراری صدا وسیما؛ نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور، هر ساله با هدف تسهیل دسترسی مخاطبان به کتاب و حمایت از ناشران برگزار میشود.
این نمایشگاه که در سالهای اخیر با استقبال گسترده اهالی کتاب، پژوهشگران و خانوادهها روبهرو شده، فرصتی فراهم کرده تا مخاطبان از سراسر کشور بدون محدودیت جغرافیایی به تازهترین آثار نشر دسترسی پیدا کنند و کتابهای مورد نظر خود را با شرایط مناسب تهیه کنند. با توجه به شرایط جنگی کشور در چند ماه اخیر، نمایشگاه امسال از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ بهصورت مجازی برگزار میشود.
انتشارات شهید کاظمی که یک ناشر خصوصی است، هر ساله با آثاری در زمینههای مختلف از جمله ادبیات دفاع مقدس و مقاومت، بیانات رهبر شهید انقلاب، اطلاعاتی امنیتی، اخلاقی تربیتی، داستان، کودک و نوجوان و ... در نمایشگاه کتاب حضور داشته است. تاکنون چندین آثار این انتشارات مورد تقریظ و تحسین امام شهید قرار گرفته است. این انتشارات امسال نیز با آثار خود در موضوعات مختلف در نمایشگاه مجازی کتاب به آدرس book.icfi.ir حضور خواهد داشت. این ناشر علاوهبر آثار شاخص سالهای گذشته، چندین عنوان کتاب جدید را نیز برای نخستینبار در این رویداد فرهنگی عرضه میکند. آثاری مثل «حوالی احمد»، مجموعه شش جلدی «طلاش کن»، «نبرد روایتها»، «مخارج مزمار»، «پسر پرومکس»، «عارف ۱۳ ساله»، «پرچم پرنده»، «مردی که مراقب همه چیز بود»، «منصور»، «گلادیمر»، «آرزوی راضیه»، «وعده صادق»، «جریانشناسی تحریف» و....
همچنین از مهمترین آثار انتشارات شهید کاظمی در این نمایشگاه میتوان به کتابهای «خط مقدم»، «یادت باشد»، «ام علاء»، «کار باید تشکیلاتی باشد»، «اینجا بدون تو»، مجموعه ۹ جلدی «تبار انحراف»، مجموعه ۴ جلدی «تو زودتر بکش»، «به قلبش اشاره کرد»، «هواتو دارم»، «راض بابا»، «ملا صالح»، «تاریخ مستطاب آمریکا»، «عارف ۱۲ ساله» و «مردی با آرزوهای دروبرد» اشاره کرد؛ آثاری که در سالهای اخیر با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شدهاند. ضمنا آثار انتشارات شهید کاظمی همزمان با هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران و با تخفیف نمایشگاهی در سایت من و کتاب به آدرس https://manvaketab.ir قابل عرضه است.