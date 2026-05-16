به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اصغر جانعلی‌پور گفت: ۴ مورد تصرف زمین‌های دولتی متعلق به شرکت آب منطقه‌ای گیلان در روستای کهلستان بخش اطاقور لنگرود در مجموع به مساحت ۲ هکتار شناسایی و با هماهنگی ماموران پاسگاه لات لیل، رفع تصرف شد.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از منابع آبی، جلوگیری از تعدی به حریم کانال‌ها، بستر رودخانه‌ها و آب بندان‌ها و پس از بی توجهی متهمان به اخطار‌های مکرر انجام شد، افزود: همچنین ۱۵۰ متر دیوار که از سوی متصرفان ساخته شده بود با استناد به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، به وسیله یک دستگاه لودر تخریب و زمین‌های تصرف شده آزاد شدند.