پخش زنده
امروز: -
رئیس منابع آب شهرستان لنگرود از شناسایی و رفع تصرف ۴ مورد تصرف زمینهای دولتی به مساحت ۲ هکتار در روستای کهلستان در بخش اطاقور شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اصغر جانعلیپور گفت: ۴ مورد تصرف زمینهای دولتی متعلق به شرکت آب منطقهای گیلان در روستای کهلستان بخش اطاقور لنگرود در مجموع به مساحت ۲ هکتار شناسایی و با هماهنگی ماموران پاسگاه لات لیل، رفع تصرف شد.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از منابع آبی، جلوگیری از تعدی به حریم کانالها، بستر رودخانهها و آب بندانها و پس از بی توجهی متهمان به اخطارهای مکرر انجام شد، افزود: همچنین ۱۵۰ متر دیوار که از سوی متصرفان ساخته شده بود با استناد به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، به وسیله یک دستگاه لودر تخریب و زمینهای تصرف شده آزاد شدند.