وزیر آموزش و پرورش از اجرای بسته کامل نظام سلامت دانش آموزان خبر داد و افزود: در این بسته نقش دانش آموزان ؛ خانوادهها و مربیان بهداشت مدارس در سلامت دانش آموزان تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا کاظمی صبح امروز، در مراسم گرامیداشت هفته سلامت با شعار «همه با هم برای سلامت و امنیت با تکیه بر دانش» که در چارچوب برنامههای هفته سلامت و با حضور مدیران ستادی و استانی در سالن همایش اداره کل شهرستانهای استان تهران برگزار شد، با تبریک هفته سلامت و قدردانی از فعالان حوزه بهداشت مدارس، سلامت را مسئلهای بنیادی و زیربنایی در نظام تعلیم و تربیت دانست.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز، فرهنگیان، شهدای سلامت و فرماندهان شهید، اظهار کرد: امروز جامعه ایران در کنار مقاومت و ایستادگی، داغدار جمعی از هموطنان، بهویژه دانشآموزان و کودکان معصوم کشور است و یاد و خاطره همه شهدا را گرامی میداریم.
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه «هر اتفاقی در کشور از مسیر یادگیری رقم میخورد»، افزود: آموزش، اساس هر توسعه، مهارتآموزی و پیشرفت در کشور است و موضوع سلامت نیز بدون آموزش و آگاهی عمومی محقق نخواهد شد.
کاظمی شعار هفته سلامت را دارای دو پیام مهم دانست و تصریح کرد: سلامت، یک موضوع فرابخشی است و تحقق آن به مشارکت همه دستگاهها و آحاد مردم وابسته است. اگر حتی یک فرد در خانواده یا مدرسه نسبت به اصول سلامت بیتوجه باشد، سلامت کل جامعه در معرض آسیب قرار میگیرد.
وی ادامه داد: رفتارهای مبتنی بر دانش، مهمترین پایه شکلگیری رفتارهای اجتماعی صحیح هستند و اگر آگاهی دانشآموزان بر مبنای دانش درست شکل بگیرد، جامعه نیز از سلامت بیشتری برخوردار خواهد شد.
وزیر آموزشوپرورش با تأکید بر اینکه سلامت، موضوعی فرعی نیست بلکه زیربنای همه امور کشور است، گفت: وقتی انسان با درد و بیماری مواجه باشد، صحبت از اقتصاد، آموزش، عمران و سایر حوزهها برای او معنا نخواهد داشت؛ بنابراین سلامت، مقدمه ورود به همه عرصههای پیشرفت است.
کاظمی یکی از مهمترین چالشهای آموزشوپرورش در حوزه سلامت را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: اگرچه نیروهای فعالی در این حوزه حضور دارند، اما حدود هفت هزار مربی بهداشت برای جمعیت ۱۶ میلیونی دانشآموزان کشور کافی نیست و باید با کمک دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاههای مسئول این کمبود جبران شود.
وی با تأکید بر نقش معلمان در ارتقای سلامت دانشآموزان، خاطرنشان کرد: هر معلم باید یک مربی بهداشت باشد. اگرچه در مدارس راهبران سلامت حضور دارند، اما مسئولیت اصلی فرهنگسازی سلامت بر عهده همه معلمان، خانوادهها و شبکه اولیا و مربیان است.
وزیر آموزشوپرورش افزایش ضریب پوشش خدمات سلامت را از اولویتهای جدی این وزارتخانه برشمرد و گفت: در موضوعاتی مانند سلامت دهان و دندان، غربالگری، سنجش سلامت نوآموزان و مراقبتهای بهداشتی باید به پوشش ۱۰۰ درصدی برسیم.
کاظمی از تکمیل شدن طرح سنجش سلامت کلاس اولیها خبر داد و افزود: سنجش دانش آموزان باقیمانده تا پایان اردیبهشت به اتمام خواهد رسید.
وی با اشاره به تأکیدات برنامه هفتم توسعه، افزود: ضروری است از بدو ورود دانشآموز به مدرسه، پرونده سلامت برای او تشکیل شود و در پایان دوره متوسطه نیز کارنامه جامع سلامت به دانشآموز ارائه شود تا روند سلامت جسمی و روانی او بهصورت دقیق قابل پیگیری باشد.
کاظمی همچنین بر ارائه خدمات رایگان درمانی به دانشآموزان نیازمند درمان تأکید کرد و گفت: باید نظام سلامت دانشآموزی را در قالب یک بسته جامع طراحی کنیم و هر سال یک مسئله مهم حوزه سلامت را به گفتمان ملی و حتی بینالمللی تبدیل کنیم.
وی با قدردانی از عملکرد معاونت تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش، مربیان بهداشت مدارس و همکاری وزارت بهداشت، جمعیت هلالاحمر و سازمان حفاظت محیطزیست، تصریح کرد: مربیان بهداشت مدارس، از سختکوشترین و اثرگذارترین نیروهای نظام تعلیم و تربیت هستند و بار اصلی این حوزه را بر دوش دارند.
وزیر آموزشوپرورش همچنین با اشاره به نقش جمعیت هلالاحمر در شرایط بحرانی کشور، گفت: امروز هلالاحمر علاوه بر آموزش و پیشگیری، در میدان امداد و نجات نیز نقش گسترده و مؤثری ایفا میکند.
وی سلامت محیط زیست را از عوامل مؤثر بر سلامت عمومی دانست و افزود: بخش مهمی از سلامت جامعه به سلامت محیط زیست وابسته است و همه دستگاهها باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند.
کاظمی در پایان با اشاره به استمرار برنامههای سلامتمحور حتی در شرایط غیرحضوری بودن مدارس، گفت: تلاش آموزشوپرورش این است که موضوع سلامت در فضای مجازی، خانواده و مدرسه به یک گفتمان فراگیر تبدیل شود و نقش خود را در ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.
در پایان این مراسم، وزیر آموزشوپرورش از دانشآموزان و مربیان فعال حوزه سفیران سلامت قدر دانی کرد و با امضا از آلبوم هفته سلامت رونمایی شد.