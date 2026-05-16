مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از واریز ۸۴۶ میلیارد ریال به مناطق عشایری استان از محل عوارض ارزش افزوده درسال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، علی کریمدادی با قدردانی از همکاری و مشارکت مؤدیان و فعالان اقتصادی استان در پرداخت مالیات گفت: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۴۶ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده مطابق موضوع بند الف ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) به حساب ادارهکل امور عشایری استان واریز شده است.
وی افزود: این اعتباربرای توسعه زیرساختها، بهبود طرحهای عمرانی و خدماتی مناطق عشایری هزینه خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: نظام مالیاتی کشور و هزینه کرد مالیات و عوارض برای توسعه و بهبود طرحهای عمرانی، خدماتی و به ویژه زیرساختی نشان داده است به عنوان یک درآمد پایدار و قابل اتکاء، میتواند نقش قابل توجهی ایفا کند.
کریمدادی افزود: با توجه به اهمیت حوزه عشایری استان برای توسعه بخشهای زیرساختی و خدماتی در سالهای گذشته تعدادی بیل مکانیکی، تانکر آبرسانی و کمپرسی و در اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاهد بهره برداری ۱۴ دستگاه ماشین آلات راهسازی و آبرسانی شامل یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری، دو دستگاه لودر، ۷ دستگاه تانکر آبرسانی، یک دستگاه کشنده دو محور، یک خودروی کمک دار و دو دستگاه گریدر در جهت توسعه و بهبود شرایط زندگی عشایری بودیم.
وی همچنین از تحقق طرحهای عمرانی و خدماتی در حوزه عشایر استان با اتکا به منابع مالیاتی و همکاری مودیان اقتصادی و تلاش دستگاههای اجرایی در ارتقای فرهنگ مالیاتی قدردانی کرد.