پخش زنده
امروز: -
طرح تعریض محور سه راهی لالی به منطقه زیلایی مسجدسلیمان در حال اجراست .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای مسجدسلیمان گفت: با هدف ایمن سازی و تسهیل در تردد وسایل نقلیه عملیات اجرایی تعریض محور سه راهی لالی به منطقه زیلایی در این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.
محمد رضایی با اشاره به اینکه این طرح به صورت جهادی و امانی توسط راهداری استان و شهرستان مسجدسلیمان به طول ۱۷ کیلومتر در حال انجام است، ادامه داد: با بهره برداری از این طرح علاوه بر کاهش حوادث جادهای، زمینه توسعه زیر ساختهای شهرستان مسجدسلیمان خواهد شد.