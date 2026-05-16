مهدی خانکلابی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بجنورد با تأکید بر نقش محوری خانواده در سلامت جامعه گفت: شکلگیری خانوادههای سالم و آگاه، مهمترین سرمایه برای دستیابی به جامعهای پویا، جوان و توانمند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفته ملی سلامت که امسال با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» برگزار میشود، نخستین روز این هفته به موضوع «خانواده سالم، ایران جوان» اختصاص یافته است. عنوانی که به گفته کارشناسان حوزه سلامت، نشاندهنده جایگاه بیبدیل خانواده در شکلگیری نسل سالم و آیندهساز کشور است.
دکتر خانکلابی، عضو هیات علمی دانشکده بهداشت و مدیر گروه رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت با اشاره به اهمیت این نامگذاری اظهار کرد: خانواده نخستین و مهمترین بستر شکلگیری سلامت جسمی، روانی و اجتماعی افراد است. بسیاری از الگوهای رفتاری مرتبط با سلامت، از جمله تغذیه، فعالیت بدنی، شیوههای ارتباطی و حتی نگرش به سلامت، در محیط خانواده شکل میگیرد.
وی افزود: وقتی از ایران جوان سخن میگوییم، در واقع از جامعهای حرف میزنیم که نسل جوان آن سالم، باانگیزه، توانمند و امیدوار باشد. تحقق چنین جامعهای بدون وجود خانوادههای سالم، آگاه و پایدار امکانپذیر نیست.
این عضو هیات علمی دانشکده بهداشت با بیان اینکه خانواده سالم تنها به معنای نبود بیماری نیست، ادامه داد: در یک خانواده سالم، روابط عاطفی مناسب، حمایت متقابل اعضا، سبک زندگی سالم، توجه به سلامت روان و مسئولیتپذیری اجتماعی وجود دارد. چنین خانوادهای میتواند محیطی امن برای رشد کودکان و نوجوانان فراهم کند و زمینه تربیت نسلی توانمند و سالم را به وجود آورد.
وی همچنین نقش آموزش و آگاهیبخشی را در تقویت بنیان خانواده بسیار مهم دانست و گفت: افزایش سواد سلامت در خانوادهها، آشنایی با شیوههای صحیح فرزندپروری، توجه به سلامت روان، تغذیه سالم و فعالیت بدنی، از جمله عواملی است که به شکلگیری خانواده سالم کمک میکند و در نهایت به ارتقای سلامت جامعه منجر میشود.
دکتر خانکلابی تأکید کرد: اگر میخواهیم به سمت جامعهای پویا، جوان و ماندگار حرکت کنیم، باید توجه ویژهای به سلامت خانواده داشته باشیم. سرمایهگذاری برای سلامت خانواده در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور است.
وی با اشاره به شعار هفته ملی سلامت گفت: سلامت پایدار با علم و اقتدار زمانی محقق میشود که آگاهی و دانش سلامت در میان خانوادهها نهادینه شود. چرا که خانواده سالم، پایه شکلگیری جامعهای سالم و ایرانِ جوان و ماندگار است.