زمان اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی سه گانه کودکانه به مدت یک هفته در استان خوزستان تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: از آغاز طرح پوشش واکسیناسیون تکمیلی سه گانه بیماری های سرخک، سرخجه و اوریون در استان از ۱۲ اردیبهشت تاکنون، ۱۷۹ هزار و ۱۱۶ کودک ۲ تا ۵ ساله این واکسن را دریافت کردهاند و گویای پوشش بیش از ۷۰ درصدی گروه هدف است.
دکتر مهرداد شریفی با اشاره به تمدید زمان واکسیناسیون به مدت یک هفته در استان، افزود: با توجه به شرایط نگرانکننده بیماری سرخک در جهان و منطقه، دریافت این نوبت واکسن نقش بسیار مهمی در تکمیل ایمنی کودکان در برابر این بیماری بسیار واگیردار دارد و از ضروریترین اقدامات پیشگیرانه محسوب میشود.
او تاکید کرد: از والدینی که تاکنون برای واکسیناسیون فرزند خود اقدام نکردهاند و تاریخ تولد کودکشان در بازه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ قرار دارد، درخواست میشود در روزهای باقیمانده پویش، به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون مراجعه کنند.