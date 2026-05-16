به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: از آغاز طرح پوشش واکسیناسیون تکمیلی سه گانه بیمار‌ی های سرخک، سرخجه و اوریون در استان از ۱۲ اردیبهشت تاکنون، ۱۷۹ هزار و ۱۱۶ کودک ۲ تا ۵ ساله این واکسن را دریافت کرده‌اند و گویای پوشش بیش از ۷۰ درصدی گروه هدف است.

دکتر مهرداد شریفی با اشاره به تمدید زمان واکسیناسیون به مدت یک هفته در استان، افزود: با توجه به شرایط نگران‌کننده بیماری سرخک در جهان و منطقه، دریافت این نوبت واکسن نقش بسیار مهمی در تکمیل ایمنی کودکان در برابر این بیماری بسیار واگیردار دارد و از ضروری‌ترین اقدامات پیشگیرانه محسوب می‌شود.

او تاکید کرد: از والدینی که تاکنون برای واکسیناسیون فرزند خود اقدام نکرده‌اند و تاریخ تولد کودکشان در بازه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ قرار دارد، درخواست می‌شود در روز‌های باقی‌مانده پویش، به نزدیک‌ترین مرکز واکسیناسیون مراجعه کنند.