به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین اردوی انتخابی تیم فوتسال دختران جوان ۳۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

ملیکا موسوی، نرگس امیرمحسنی، فاطمه لطف زاده (تهران)

نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)

فاطمه شکرانی، زهرا امینی، آیلین دفاعی، سارا رهنما، ویانا حق شناس (اصفهان)

غزل انصاری (چهارمحال و بختیاری)

محدثه پورقائم، مهرسا براری (گیلان)

الینا شهبازی، تانیا قربانی (گلستان)

هلیا تقی زاده (آذربایجان غربی)

عسل دهقانی نیا، غزل اصغری (اردبیل) فاطمه رمضانی (خراسان شمالی) ویان کمانگر (کردستان)