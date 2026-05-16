نخستین اردوی انتخابی تیم فوتسال دختران جوان در تهران
نخستین اردوی انتخابی تیم فوتسال دختران جوان از ۳۱ اردیبهشت در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
فاطمه شریف، سرمربی تیم فوتسال دختران جوان اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو را به شرح زیر اعلام کرد:
ملیکا موسوی، نرگس امیرمحسنی، فاطمه لطف زاده (تهران)
نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، غزل رحمانی (قزوین)
فاطمه شکرانی، زهرا امینی، آیلین دفاعی، سارا رهنما، ویانا حق شناس (اصفهان)
غزل انصاری (چهارمحال و بختیاری)
محدثه پورقائم، مهرسا براری (گیلان)
الینا شهبازی، تانیا قربانی (گلستان)
هلیا تقی زاده (آذربایجان غربی)
عسل دهقانی نیا، غزل اصغری (اردبیل) فاطمه رمضانی (خراسان شمالی) ویان کمانگر (کردستان)