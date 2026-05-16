برنامههای حمایتی برای توانمندسازی زنان روستایی و توسعه طرحهای زنجیرهای در شهرستان زهک اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محمد لکزایی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زهک از اجرای برنامههای حمایتی برای توانمندسازی زنان روستایی و توسعه طرحهای زنجیرهای در این شهرستان خبر داد و گفت: تقویت نقش زنان روستایی میتواند به افزایش تولید، کاهش فقر و ارتقای امنیت غذایی در مناطق محروم منجر شود.
مدیر جهاد کشاورزی زهک افزود: توسعه فعالیتهای اقتصادی زنان روستایی یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به توسعه پایدار در هر کشور به شمار میرود، چرا که زنان روستایی علاوه بر نقش مؤثر در اقتصاد خانواده، در حفظ فرهنگ بومی، تنوع زیستی و تأمین امنیت غذایی نیز نقش اساسی دارند.
وی بیان کرد: در همین راستا واحد امور زنان روستایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زهک با اجرای برنامههای مختلف توانسته است بیش از ۲۰۰ زن روستایی را توانمندسازی کند و با ایجاد و پشتیبانی از ۱۴ صندوق اعتبارات خرد محلی، زمینه پرداخت پنج میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی آنان فراهم آورد.
وی افزود: ایجاد بازارهای محلی و بسترهای فروش آنلاین برای عرضه محصولات تولیدی زنان روستایی از برنامههایی است که به افزایش درآمد و پایداری کسبوکارهای آنان کمک کرده است.
وی گفت: در بسیاری از مناطق روستایی، زنان نیروی کار اصلی در فعالیتهای کشاورزی محسوب میشوند و توانمندسازی آنان از طریق آموزش، دسترسی به ابزار و حمایت از صنایع خانگی میتواند به افزایش بهرهوری، ایجاد درآمد پایدار و کاهش فقر روستایی منجر شود. لکزایی بیان کرد: توانمندسازی زنان روستایی نه تنها محور اصلی توسعه پایدار، بلکه راهبردی مهم در مدیریت منابع و تقویت امنیت غذایی کشور است.