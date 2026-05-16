۱۲۰ دانش آموز دختر و پسر گله دار در مرحله مقدماتی مسابقات قرآن و معارف اسلامی به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه گله دار گفت: مرحله مقدماتی مسابقات قرآن و معارف اسلامی با حضور ۱۲۰ دانش‌آموز دختر و پسر دوره‌های متوسطه اول و دوم در آموزشگاه قاضی این شهر برگزار شد.

ایوب فدایی دولت افزود: این رویداد به شیوۀ نوآورانه فیلمبرداری حرفه‌ای اجرا و آثار ضبط شده به همت ۶۰ داور از جنوب استان فارس داوری می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی و تقدیر از استعداد‌های برتر قرآنی و دینی برای راهیابی به مراحل استانی است افزود: دانش‌آموزان شرکت کننده در رشته‌های قرائت، تحقیق و ترتیل، اذان، احکام، نهج البلاغه، حفظ عمومی و تخصصی قرآن، تفسیر قرآن، صحیفه سجادیه و انشای نماز به رقابت پرداختند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.