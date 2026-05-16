مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان از استقبال چشمگیر فعالان بخش کشاورزی از فراخوان ملی دریافت مسائل، تجربیات میدانی و راهکار‌های تخصصی در شرایط ویژه کشور خبر داد.

استقبال گسترده فعالان کشاورزی از فراخوان ملی رفع موانع تولید و تقویت امنیت غذایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ثریا نوید با بیان اینکه فقط چند روز از انتشار این فراخوان می‌گذرد، افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ مورد دیدگاه، پیشنهاد تخصصی، تجربه میدانی و موضوعات مرتبط با تداوم و پایداری تولید از سوی فعالان، تولیدکنندگان، کارشناسان و نخبگان بخش کشاورزی از سراسر کشور در سامانه مربوطه به ثبت رسیده است.

وی این استقبال را نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت فعال و آمادگی بدنه تولید و نخبگان کشاورزی برای همراهی در مدیریت شرایط و تقویت امنیت غذایی کشور دانست.

مشاور وزیر در امور جوانان و نخبگان افزود: بخش قابل توجهی از موارد ثبت‌شده، حاوی راهکار‌ها و پیشنهاد‌های اجرایی ارزشمند در زمینه ارتقای بهره‌وری، تسهیل فرآیند‌ها و افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی است که می‌تواند در تصمیم‌سازی‌های آتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ثریا نوید تأکید کرد: ستاد امور جوانان و نخبگان وزارت جهاد کشاورزی، بررسی و جمع‌بندی تخصصی این ظرفیت فکری را با هدف بهره‌گیری مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها و حمایت از تولید ملی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: علاقه‌مندان برای ثبت موانع تولید و ارائه پیشنهاد‌های خود می‌توانند با مراجعه به نشانی https://chnokhbegan.areeo.ac.ir فرم مربوطه را تکمیل کنند. همچنین اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی ستاد امور جوانان و نخبگان در دسترس است:

https://eitaa.com/nokhbegan_maj

https://nokhbegan.maj.ir