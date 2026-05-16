مردم همدان در هفتاد و ششمین حضور حماسی خود، بار دیگر با نمایش وحدت، همدلی و انسجام ملی، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ مردم انقلابی و ولایت‌مدار همدان در این مراسم با حضور گسترده و پرشور، ضمن اعلام حمایت از آرمان‌ها و ارزش‌های نظام اسلامی، شعار‌های ضد استکباری سر داده و بار دیگر فریاد «مرگ بر آمریکا» را طنین‌انداز کردند.

همدانی ها با تأکید بر هویت ملی و اصالت ایرانی، بر حمایت بی‌قید و شرط از رهبری و نیروهای مسلح تأکید کردند. شرکت‌کنندگان با یادآوری پیام رهبری درباره پیوند فرهنگ و مقاومت، قهرمانان امروز ایران را سربازانی دانستند که در میدان نبرد و در برابر تهدیدات دشمن، همان روحیه رستم‌گونه و قهرمانانه اساطیر ملی را از خود نشان می‌دهند.