گرامیداشت اربعین امیر سپهبد شهید موسوی در لیگ یک فوتبال
مراسم گرامیداشت اربعین سیدالشهدای نیروهای مسلح "امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی" در ورزشگاه تختی تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در هفته بیست وچهارم رقابتهای لیگ آزادگان فوتبال ایران جمعه، تیم نیروی زمینی ارتش در خانه میزبان تیم داماش گیلان بود که به دلیل حاضر نشدن تیم میهمان این مسابقه با نتیجه ۳ بر ۰ به سود سربازان نزاجا به ثبت رسید.
پیش از آغاز این مسابقه در ورزشگاه تختی پایتخت، مراسم گرامیداشت اربعین امیر سپهبد سیدالشهدای نیروهای مسلح با حضور مدیران تربیت بدنی آجا و نزاجا به همراه جمعی از مسئولین برگزار شد.
در ادامه بازیکنان تیم فوتبال نیروی زمینی ارتش در قالب دو تیم الف و ب رو به روی یکدیگر قرار گرفتند و دیداری نمادین برگزار کردند.