مردم انقلابی آبادان و خرمشهر در هفتاد و هفتمین اجتماع مردمی بار دیگر حمایت قاطع خود از رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم ولایتمدار جنوب غرب خوزستان در لبیک به ندای مقام عظمی ولایت، در هفتاد و هفتمین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، حماسه آفرینی کردند.

قشر‌ها و گروه‌های مختلف مردم انقلابی و فهیم آبادان و خرمشهر با حضور گسترده در تجمع شبانه و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، با هم خوانی سرود‌های حماسی ضمن اعلام حمایت خود از نیرو‌های مسلح، آمادگی خود را برای صیانت ازکیان میهن اسلامی اعلام کردند.