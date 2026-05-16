نان، برکت سفره همه ایرانیهاست، اما مراقبت از آن وظیفهای همگانی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان بسیاری از ما نان را با عشق به سفره میآوریم، اما برخی عادتهای نادرست در خرید و نگهداری باعث میشود این برکت، به سرعت خشک یا کپکزده شود و به دور ریخته شدن منجر گردد.
آمارها نشان میدهد که برای تأمین نیاز مصرفی استان، سالانه حدود ۳۶۲ هزار تن گندم باید به آرد تبدیل شود. با توجه به اینکه میزان تولید گندم استان ۲۰۰ هزار تن است، سالانه بیش از ۱۶۰ هزار تن گندم از سایر استانها خریداری کنیم.اگر بتوانیم ضایعات نان را در سطح خانوار کاهش دهیم، قطعاً نیاز ما به خرید گندم مازاد از خارج از استان به شدت کاهش خواهد یافت.
برای تغذیه بهتر، مردم میتوانند به سراغ نانهای سبوسدار بروند. در حال حاضر در استان کرمان، قریب به ۸۰ نانوایی فعالیت میکنند که نان کامل (با سبوس و ویتامینهای ضروری) پخت میکنند. استفاده از این نوع نان، علاوه بر سلامت، بخشی از نیازهای بدن را به شکلی اصیل تأمین میکند.
نجمه میر رشیدی رییس کنترل کیفی غله استان گفت: خرید به اندازه نان و فریز کردن آن باعث میشود نان خشک نشود بیات نشود و حتی کپک هم نزند ، از سویی دیگر نان کپک زده باید جداگانه گذاشته شود و حتی به دام هم داده نشود.