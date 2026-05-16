به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی هشتمین هفته سال جاری از ۱۸ الی ۲۵ اردیبهشت‌ماه سپری شد که سینما‌های سراسر کشور میزبان ۲۴۵ هزار و ۵۲۷ مخاطب و به فروشی معادل ۳۳ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومان را دست پیدا کردند.

بر اساس آمار احصا شده از سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) طی یک هفته گذشته با توجه به اکران تمامی فیلم‌ها، پردیس سینمایی کوروش با ۱۴ هزار ۸۵۰ مخاطب، پردیس سینمایی ایران مال با ۱۱ هزار و ۱۰۸ مخاطب و پردیس سینمایی هدیش مال با ۸ هزار و ۷۰۶ مخاطب، هنر شهر آفتاب با ۶ هزار و ۸۹۵ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۶ هزار و ۴۳۶ مخاطب در فهرست پنج پردیس‌های سینمایی پرمخاطب سینمای ایران طی یک هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با ۸۵ هزار و ۱۵۸ مخاطب، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۷۴ هزار و ۶۰ مخاطب، «کفایت مذاکرات» به کارگردانی سهیل موفق با ۲۹ هزار و ۲۵۵ مخاطب، «تاکسیدرمی» به کارگردانی محمد پایدار با ۱۹ هزار و ۱۹۱ مخاطب و «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با ۶ هزار و ۶۳۰ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب هفته گذشته لقب گرفتند.

مطابق با طرح شناور قیمت بلیت سینما‌ها که از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه اجرایی شده است روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته قیمت بلیت کلیه سینما‌ها به‌صورت نیم‌بها در سینما‌های مدرن ۹۰ هزار تومان سینما‌های ممتاز ۶۰ هزار تومان و درجه‌یک ۵۰ هزار تومان است.

همچنین روز‌های پنجشنبه، جمعه، اعیاد و تعطیل قیمت بلیت در سینما‌های مدرن ۱۸۰ هزار تومان، سینما‌های ممتاز ۱۲۰ هزار تومان و سینما‌های درجه‌یک ۹۰ هزار تومان است.

در روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه نیز قبل از ساعت ۱۷ بلیت سینما نیم‌بها و بعد از ساعت ۱۷ در سینما‌های مدرن ۱۵۰ هزار تومان، سینما‌های ممتاز ۹۰ هزار تومان و سینما‌های درجه‌یک ۷۰ هزار تومان خواهد بود.