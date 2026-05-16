

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دانشگاه تربیت مدرس در پیامکی از دانشجویانی که مدت سنوات مجاز تحصیلی آنان به پایان رسیده، درخواست کرد ظرف ۳ روز برای تعیین تکلیف و تسویه بدهی‌خود اقدام کنند.

این پیام به دانشجویان اعلام می‌کند، پس از اتمام سنوات مجاز و در چارچوب مقررات صندوق رفاه، لازم است برای تعیین تکلیف و پرداخت بدهی از طریق آدرس اینترنتی refah.swf.ir و حداکثر تا ۳ روز کاری آینده اقدام کنند و در پیام نیز تبعات عدم انجام اقدام‌های مربوطه، متوجه دانشجو عنوان شده است.