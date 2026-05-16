پخش زنده
امروز: -
۵ تالاب نقده، با بارشهای خوب بهاری به طور کامل آبگیری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد ، رئیس اداره محیط زیست نقده گفت: تالابهای سولدوز، سیران گولی، درنا گولی، طالقان و حسنلو امسال صد درصد آبگیری شدهاند.
اکبر قائمی افزود: وضعیت منابع آبی و پوشش گیاهی تالابهای شهرستان با بارشهای مطلوب امسال بهبود یافته و حیات دوباره به این تالابها بخشیده است. رئیس اداره محیط زیست نقده با بیان اینکه این شهرستان ۱۸ تالاب فصلی و دایمی دارد، اظهار داشت: امسال ۲۴ میلیون مترمکعب آب به تالابهای شهرستان رها سازی شده است.
قائمی با اشاره به شرایط مطلوب برای لانه گزینی و جوجه آوری پرندگان در حاشیه تالابها نیز گفت: انواع حواصیل، اردک سر سفید، سرحنایی و تاج دار از جمله پرندگانی است که در این تالابها زیست میکنند.
رئیس اداره محیط زیست نقده تالابهای نقده را از ارزشمندترین زیستبومهای آبی شمالغرب کشور برشمرد و گفت: پوشش گیاهی مناسب و منابع غذایی فراوان بستر مناسبی برای لانهگزینی، زمستانگذرانی و توقف پرندگان مهاجر و انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی است.