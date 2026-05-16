نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی منطقه قره‌کهریز شبستر امروز به منظور معرفی ظرفیت‌های تولیدی، هنر‌های بومی و حمایت از مشاغل خانگی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، هدف از این رویداد، ایجاد بستر عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و صنعت‌گران بومی و تشویق جامعه محلی به توسعه مشاغل خانگی عنوان شده است.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار شاخص صنایع‌دستی شامل بافت‌های سنتی، سفال، منبت، چرم‌دوزی، ملیله و محصولات خلاقانه خانگی به‌نمایش درآمده که نشان‌دهنده تنوع و ظرفیت بالای تولیدات محلی در شهرستان شبستر است. مخاطبان این نمایشگاه، علاوه بر بازدید از آثار، با فرآیند تولید بخشی از رشته‌های هنری نیز به‌صورت زنده در قالب ورکشاپ‌های آموزشی آشنا می‌شوند.

فرماندار شهرستان شبستر در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در مناطق مختلف شهرستان به‌ویژه در مناطق روستایی و بخش‌های کمتر برخوردار، زمینه‌ساز رونق اقتصادی هنرمندان و توسعه فعالیت‌های خرد در قالب مشاغل خانگی است و می‌تواند نقش موثری در تثبیت اشتغال پایدار ایفا کند.

اکبر احمدزاده افزود: با حمایت فرمانداری، ادارات فرهنگی و سازمان‌های تخصصی، این نمایشگاه به‌صورت دوره‌ای ادامه خواهد داشت تا علاوه بر معرفی گسترده ظرفیت‌های صنایع‌دستی شبستر، تعامل میان هنرمندان، خریداران و دستگاه‌های توسعه‌محور تقویت شده و مسیر گسترش بازار فروش تولیدات بومی هموار شود.

شهرستان ۱۲۰ هزار نفری شبستر در فاصله ۶۰ کیلومتری غرب تبریز واقع شده و دارای ظرفیت‌های گردشگری بالایی است که از جمله آنها می‌توان به شهر کوزه کنان به عنوان مهد سفالگری اشاره کرد.