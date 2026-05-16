

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، نخست‌وزیر عراق به تمام گمرک‌های این کشور دستور داد تا جریان ترانزیت کالا میان دو کشور فعال شود.

بیش از یک ماه از محاصره دریایی آمریکا می‌گذرد، تجارت ریلی ایران و چین سه برابر شده، پاکستان یک مسیر ترانزیتی جدید با ایران راه‌اندازی کرده و مجوز عبور کالا‌های کشور‌های ثالث از طریق خاک این کشور به مقصد ایران را می‌دهد.

حالا بغداد هم اداره گمرک‌های مناطق شمالی، مرکزی، غربی، جنوبی، اداره گمرک بار هوایی و گمرک فرودگاه بین‌المللی بغداد را موظف کرده تا حمل‌ونقل ترانزیت و بارگیری مجدد کالا‌ها با ایران را فعال کنند.

