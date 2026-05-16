پخش زنده
امروز: -
«یحیی دهقانپور» از عکاسان برجسته و مدرسان عکاسی ایران، در ۸۶ سالگی درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی دهقانپور ۱۱ دی ماه ۱۳۱۹ خورشیدی در تهران متولد شد. او به عنوان استاد در کلاسها و دورهها و دانشگاههای متعددی مشغول به تدریس و آموزش بود و شاگردان بسیاری را آموزش داد.
در کنار برگزاری نمایشگاههای متعدد و تدریس، عکسهای دهقانپور در چند کتاب عکس به یادگار مانده است، از جمله پنج نگاه به خاک، ایران، نگاهی دیگر، کوهپایهها، کیش و ...
تدریس در مدرسه عالی تلویزیون در سال ۱۳۵۷ سرآغاز دوران تدریس دهقانپور در رشته عکاسی بود؛ دورانی که در دانشگاههای متعدد و تا اوایل دهه ۱۳۹۰ بیش از ۳۰ سال به طول انجامید. (آغاز تدریس در دانشگاه الزهرا ۱۳۶۲، دانشگاه هنر تهران ۱۳۶۳، دانشگاه تهران ۱۳۶۳ و دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۶۶)
از سال ۱۳۵۷ به بعد، علاوهبر تدریس، برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و شرکت در نمایشگاههای گروهی متعدد، از دیگر فعالیتهای دهقانپور در عکاسی ایران بوده است.