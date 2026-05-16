روز جهانی موزه‌ها، بهترین بهانه برای پرداختن به زخم‌هایی است که به جان تعدادی از موزه‌های ایران که در اماکن تاریخی هستند نشسته است، زخم‌های که نتیجه خصم و دشمنی رژیم آمریکایی صهیونی است، هر چند آثار تاریخی به مخازن امن پناه گرفته بودند، اما ۱۴۹ بنای تاریخی در جنگ تحمیلی سوم زخم برداشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ روز جهانی موزه‌ها، فرصتی است برای تعریف و تمجید از موزه‌ها و تاریخ و تمدن هر کشوری، خصوصا کشوری مثل ایران که خود آوازه تمدنی کهن به قدمت پنج هزار سال دارد.

اما امسال روز جهانی موزه‌ها برای ایران متفاوت است، امسال علاوه بر مطرح کردن تاریخ و تمدن که در بیش از ۸۰۰ موزه ایران جای دارد، قرار است از مظلومیت تمدنی گفته شود که مورد تهاجم دو کشوری مثل آمریکا با تاریخی زیر سه صده و رژیم صهیونیستی با تاریخ زیر صد سال گفته شود.

به گفته مقامات ارشد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، ۱۴۹ اثر تاریخی در بیست استان در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیده‌اند که تهران بیشترین آسیب را داشته است. از این میان اصفهان، کردستان بعد از تهران بیشترین آسیب را دیده‌اند. آسیب‌های که نه تنها خشم دوستدران تاریخ و تمدن ایرانی را بر انگیخته بلکه صدای سازمان‌های جهانی یونسکو، ایکوم و ایکوموس را هم در آورده است.

در بازدید هفته گذشته آقای پزشکیان از مجموعه تاریخی سعد آباد، رییس جمهور درباره تعرض دشمن به اماکن تاریخی و فرهنگی کشور گفت: تعرض به اماکن فرهنگی و تاریخی کشور نشانه رویکرد مخرب دشمنان به هویت تمدنی ملت‌ها است.

بنا بر این گزارش، به گفته معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هم، دشمنان به صراحت اعلام کرده‌اند تاریخ و تمدن ایران را هدف قرار داده‌اند در حالیکه سرمایه اصلی کشور پیشینه، تاریخ و فرهنگ آن است.

به گفته علی دارابی معاون میراث فرهنگی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ایران از ظرفیت‌های کنوانسیون‌ها و معاهده‌های بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۲۴ برای حفاظت از میراث فرهنگی استفاده خواهد کرد، اما برخی قدرت‌ها به تعهدات خود پایبند نیستند.

بنا بر این گزارش، دولت ایران و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکاتبات و مطالبات خود در زمینه بنا‌ها و موزه‌های آسیب دیده به سازمان جهانی یونسکو، ایکوم و ایکوموس را ارائه کرده است.

آزاده حیدر پور عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری درباره این موضوع در یادداشتی نوشته است: حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ ، چالش بزرگی است که نیازمند همکاری بین‌المللی و آگاهی عمومی و تدوین قوانین موثر است.

حالا با همه زخم‌های که بر پیکر تمدن ایران خورده، قرار است بازرس ایکوم برای بررسی بیشتر به ایران بیاید از طرفی مدرسه شجره طیبه میناب هم به موزه‌ای از مظلومیت ایران تبدیل خواهد شد؛ و برگی به کتاب کهن تاریخ تمدن ایران با عنوان مقاومت و نجابت و مظلومیت ایران اضافه خواهد شد.