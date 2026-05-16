رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی: خرید تضمینی گلرنگ در خراسان جنوبی آغاز و اتحادیه تعاون روستایی مباشر خرید محصول شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به جهش ۴۸ درصدی سطح زیر کشت گلرنگ در استان گفت: در راستای تغییر الگوی کشت و مقابله با ارتقای بهرهوری در شرایط خشکسالی، توسعه کشت دانه روغنی گلرنگ به عنوان یکی از محصولات استراتژیک و کمآببر در خراسان جنوبی شتاب گرفته است و پیشبینی شده امسال ۱۲۰ تن گلرنگ در استان، تولید شود.
اسفندیاری افزود: اتحادیه تعاون روستایی استان به عنوان مباشر اصلی خرید محصول گلرنگ تعیین شد تا فرآیند جمعآوری محصول از مزارع با هماهنگی مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانها تسهیل شود.
وی گفت: بر اساس مصوبات جدید، اتحادیه تعاون روستایی موظف شد با رایزنی با کارخانجات روغنگیری در استانهای همجوار و استعلام قیمتهای روز، نسبت به تعیین نرخ توافقی عادلانه با بهرهبرداران اقدام کند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: انعقاد قرارداد با کارخانجات، اخذ تضامین لازم، تحویل محصول از کشاورز و پیگیری جدی برای پرداخت به موقع مطالبات گلرنگکاران از جمله وظایف کلیدی این اتحادیه در عملیات خرید امسال خواهد بود.
اسفندیاری گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۲۷ هکتار از اراضی استان، به ویژه در شهرستانهای سربیشه، طبس، خوسف، سرایان، نهبندان و بشرویه زیر کشت گلرنگ رفته است.