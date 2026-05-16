اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان از آغاز اعطای معرفی نامه به زوجهای جوان برای دریافت تسهیلات خرید لوازم خانگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان متقاضیان میتوانند از امروز ۲۶ اردیبهشت تا سوم خرداد به مدت یک هفته با مراجعه حضوری به اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان، برای پیگیری ثبتنام و دریافت معرفینامه اقدام کنند.
طبق این طرح ملی، زوجهای واجد شرایط پس از دریافت معرفینامه به کانترهای ویژه در دو مجموعه بزرگ عرضه لوازم خانگی هدایت میشوند تا فرآیند دریافت تسهیلات و خرید کالا را پیگیری کنند.
میزان این تسهیلات اعتباری برای خرید لوازم خانگی بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و با هدف حمایت از زوجهای جوان و تسهیل آغاز زندگی مشترک در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.