پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان از ثبت بیش از ۴۴۰ هزار تردد در ورودی و خروجیهای استان طی هفته گذشته و رشد ۳ درصدی نسبت به هفته قبل از آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن کجباف با اشاره به آمار تردد در محورهای استان طی بازه زمانی ۱۹ لغایت ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: در این بازه زمانی، ورود ۲۲۷ هزار و ۵۵۸ دستگاه خودرو به استان ثبت شده است که این میزان نسبت به هفته گذشته رشد ۳ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در همین مدت، خروج ۲۱۶ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو از خروجیهای استان به ثبت رسیده است که در این بخش نیز شاهد افزایش ۴ درصدی ترددها نسبت به هفته پیش هستیم.
کجباف با تحلیل ساعات اوج ترافیک در جادههای استان گفت: بر اساس دادههای سامانههای تصویری و ترددشمار، ساعت ۱۸ الی ۱۹ به عنوان ساعت اوج تردد در محورهای مواصلاتی خوزستان ثبت شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای خوزستان بیان داشت: محورهای «خرمشهر-آبادان»، «ماهشهر-بندر امام» و «شوش-اهواز» به ترتیب پرترددترین مسیرهای استان در هفته گذشته بودهاند.
وی تصریح کرد: همچنین بیشترین پلاکهای ثبت شده از سایر استانها در جادههای خوزستان، به ترتیب متعلق به استانهای تهران، اصفهان و لرستان بوده است.
کجباف در پایان گفت: کارشناسان سامانه ۱۴۱ به صورت شبانهروزی پاسخگوی هموطنان هستند؛ به طوری که در هفته گذشته تعداد ۳ هزار و ۷۶۵ تماس با این سامانه برقرار شده و راهنماییهای لازم در خصوص وضعیت راهها به کاربران جادهای ارائه شده است.