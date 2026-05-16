به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، آیین افتتاح نخستین شهرک فرآوری عناصر معدنی کشور با حضور نماینده شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان و جمعی از مدیران شهرستان نایین برگزار شد.

این شهرک صنعتی با هدف جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی و تکمیل زنجیره ارزش در شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک راه‌اندازی شده و به عنوان نخستین شهرک تخصصی فرآوری عناصر معدنی در کشور شناخته می‌شود. ایجاد این مجموعه گامی مهم در راستای توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد منطقه ارزیابی می‌شود.

از ویژگی‌های شاخص این طرح بهره‌گیری از پساب فاضلاب به جای مصرف آب‌های زیرزمینی و سطحی و همچنین استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی در فرآیند احداث و بهره‌برداری است؛ رویکردی که این شهرک را به الگویی پایدار و سازگار با ملاحظات زیست‌محیطی تبدیل کرده است.

مدیر کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی سپاهان، به تشریح مهم‌ترین اقدامات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در منطقه نایین پرداخت.

خانم امینی به اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بلوک نایین و نیز انجام مطالعات ژئوپارک در شمال و شرق استان اصفهان اشاره کرد.

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان همچنین از نگاه ویژه شهرستان نایین به علوم زمین قدردانی کرد و این رویکرد تخصصی و علمی را نشانه‌ای از توجه به پایداری و ماندگاری پروژه‌های اجرایی در این منطقه دانست.

افتتاح این شهرک فرآوری، نقطه عطفی در توسعه متوازن بخش معدن در شرق استان اصفهان به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه فناوری‌های نوین در حوزه فرآوری عناصر معدنی باشد.