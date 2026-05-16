پزشکی قانونی اعلام کرد: در سال گذشته ، ۸۳۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۲۳۰ نفر مرد و ۶۰۱ نفر زن بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مدت بیشترین تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن به ترتیب در استان‌های تهران با ۱۲۷، خراسان رضوی با ۵۹ و اصفهان با ۵۸ فوتی و کمترین آن در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان هرکدام با چهار، ایلام با پنج و قم و کهگیلویه و بویراحمد هر کدام با شش فوتی ثبت شده است.

بیشترین تلفات مسمومیت با گاز در سال گذشته مربوط به بهمن ماه با ۱۴۹ فوتی و کمترین آن با ۲۵ فوتی مربوط به ماه مرداد است.

بررسی آمار‌های سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که ۶۷ درصد تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ثبت شده، در این مدت ۵۵۷ نفر بر اثر گازگرفتگی جان باختند که ۶۷ درصد از کل موارد در این سال است.

هر چند عمده تلفات مسمومیت با گاز به دلیل برودت هوا و استفاده بیشتر از وسایل گرمایشی مربوط به نیمه دوم هر سال است و این موضوع در سال گذشته نیز تکرار شده، اما در این مدت شاهد کاهش ۱۰.۵ درصدی تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در مقایسه با نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بودیم.

سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص روشن نگهداشتن وسایل نقلیه مانند اتومبیل و موتورسیکلت در فضا‌های بسته مانند پارکینگ نیز هشدار می‌دهد.