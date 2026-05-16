همزمان با تایید مرگ ۶۵ تن در شمال‌شرقی جمهوری دموکراتیک کنگو و مرگ یک نفر در کشور اوگاندا بر اثر بیماری ابولا، نگرانی از شیوع منطقه‌ای یک گونه خطرناک ویروس این بیماری افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شیوع ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو تأیید و بیش از ۲۰۰ مورد مشکوک و چندین مورد مرگ گزارش شده است. اعتقاد بر این است که این ویروس، گونه‌ای کمتر شناخته شده از این بیماری عفونی است و تاکنون ۱۳ مورد ابتلا توسط آزمایشگاهی در «کینشازا» پایتخت این کشور تأیید شده است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا روز جمعه از ثبت ۲۴۶ مورد مشکوک و ۶۵ مورد مرگ بر اثر این بیماری خبر داد و اعلام کرد که چهار مورد از مرگ و میر‌ها در استان «ایتوری» در شمال شرقی کنگو، از طریق آزمایش‌های تخصصی به عنوان عفونت ابولا تأیید شدند. استان ایتوری در شمال‌شرقی کشور کنگو با اوگاندا و سودان جنوبی هم‌مرز است.

نتایج اولیه آزمایشگاهی نشان داد که این ویروس، شایع‌ترین ویروس ابولا در کنگو موسوم به گونه «زئیر» نیست بلکه گونه متفاوتی از این ویروس موسوم به «بوندیبوگیو» است که واکنسی برای آن وجود ندارد.

روز جمعه همچنین کشور اوگاندا، همسایه کنگو، ضمن تایید شیوع ابولا اولین مورد تایید شده مرگ ناشی از این بیماری را گزارش کرد. بیمار مردی ۵۹ ساله اهل جمهوری دموکراتیک کنگو بود که در بیمارستانی در کامپالا پایتخت اوگاندا تحت درمان قرار گرفت و در ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت) در آنجا درگذشت. آزمایش او برای گونه نادر ویروس «بوندیبوگیو» ابولا، مثبت بود.

نگرانی مقامات از شیوع فاجعه‌بار ویروس ابولا

«ماکسیمیلیان گرتلر» متخصص طب گرمسیری گفت: «وقتی ویروس این‌طور شیوع پیدا می‌کند، نتیجه معمولاً فاجعه‌بار است.» با توجه به حدود ۲۵۰ مورد مشکوک، اگر این ارقام تأیید شوند، شیوع بیماری باید ماه‌ها بدون تشخیص پیشرفت کرده و «احتمالاً از یک منطقه بسار دورافتاده نشات گرفته باشد.»

بر اساس این گزارش، از آنجا که شیوع این بیماری اکنون در یک منطقه مرزی شهری با تراکم جمعیت بالا رخ داده، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها نیز نگرانی خود را در مورد خطر شیوع بیشتر ویروس ابراز کرده است. نزدیکی جغرافیایی مناطق آسیب‌دیده به اوگاندا و سودان جنوبی نیز مایه نگرانی است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها اعلام کرد که جلسه‌ای فوری برای هماهنگی با مقامات بهداشتی جمهوری دموکراتیک کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی و همچنین سازمان‌های بهداشتی بین‌المللی تشکیل شده است. بحث‌ها بر مدیریت بحران، هماهنگی‌های مرزی، پشتیبانی آزمایشگاهی، پیشگیری از عفونت، دفن ایمن و بسیج منابع متمرکز خواهد بود.

این هفدهمین شیوع ثبت شده بیماری ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو (زئیر سابق) از سال ۱۹۷۶ تا کنون به شمار می‌رود. آخرین شیوع گزارش شده ابولا در این کشور آفریقای مرکزی سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) در استان «کاسای» در جنوب غربی کشور بود که جان بیش از ۴۰ نفر را گرفت و بیش از سه ماه بعد اعلام شد.

بیماری ویروسی ابولا یا تب خونریزی‌دهندهٔ ابولا نوعی بیماری انسانی است که از ویروس ابولا ناشی می‌شود. نام ویروس این بیماری از یکی از رودخانه‌های کشور کنگو گرفته شده‌است. نشانه‌های این بیماری معمولاً دو روز تا سه هفته بعد از تماس با ویروس و به صورت تب، گلودرد، درد‌های ماهیچه‌ای و سردرد ظاهر می‌شوند. معمولاً حالت تهوع، استفراغ و اسهال و همچنین کاهش عملکرد کبد و کلیه‌ها به دنبال این موارد می‌آیند که در این زمان، مبتلایان دچار خونریزی می‌شوند.

شیوع این بیماری در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ در غرب آفریقا بیش از ۱۱ هزار نفر را کشت و این گسترده‌ترین شیوع ابولا در تاریخ بود که تلفات جانی و خسارات اجتماعی و اقتصادی زیادی بخصوص در کشور‌های گینه، لیبریا و سیرالئون بر جا گذاشت.