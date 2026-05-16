مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت : امروز شنبه وضعیت هوای کرمانشاه ،اسلام آباد غرب وپاوه در وضعیت ناسالم قرار گرفته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دزفولی نژاد شاخص کیفی هوا AQI راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ برای ایستگاههای استان کرمانشاه را اعلام کرد .
به گفته وی ایستگاه اسلام آباد غرب با عدد شاخص ۱۵۲ وضعیت ناسالم (هشدار) ، ایستگاه کرمانشاه باعدد شاخص ۱۱۷ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (هشدار) و ایستگاه پاوه با عدد شاخص ۱۰۹ وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (هشدار) را نشان می دهد .
بقیه ایستگاههای سطح استان باعدد شاخص زیر ۱۰۰ در وضعیت استاندارد قرار دارند .