

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دزفولی نژاد شاخص کیفی هوا AQI راس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ برای ایستگاه‌های استان کرمانشاه را اعلام کرد .

به گفته وی ایستگاه اسلام آباد غرب با عدد شاخص ۱۵۲ وضعیت ناسالم (هشدار) ، ایستگاه کرمانشاه باعدد شاخص ۱۱۷ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (هشدار) و ایستگاه پاوه با عدد شاخص ۱۰۹ وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (هشدار) را نشان می دهد .

بقیه ایستگاه‌های سطح استان باعدد شاخص زیر ۱۰۰ در وضعیت استاندارد قرار دارند .