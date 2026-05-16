پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال بانوان ایران در دیداری دوستانه مقابل تیم ملی تایلند به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) از یکم تا هشتم خردادماه به میزبانی نپال برگزار میشود و تیم ملی ایران برای حضور شایسته در این رقابتها در اردوی آمادهسازی برون مرزی خود در تایلند تمریناتش را پیگیری میکند.
شاگردان لی دو هی پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی تایلند رفتند که بازیکنان ایران در چهار دست با امتیازهای ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۴، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۰ حریف را شکست دادند.
شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولینژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان حاضر در اردوی تایلند هستند.
اردوی تیم ملی بانوان ایران تا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در بانکوک ادامه دارد و مژگان حسنزاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سرگل علیزاده و فاطمه حسنی سعدی (مربیان)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را همراهی میکنند.