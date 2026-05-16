مردم ولایت‌مدار و بصیر شهرستان قرچک در هفتاد و ششمین شب عروج ملکوتی امام خامنه‌ای، با حضوری منسجم و میدان‌داری حماسی، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت با ولایت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب هفتاد و ششم هجران جانسوز رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، قرار عاشقی» مردم قرچک بار دیگر در میادین این شهر تجلی یافت. مردم دیار حماسه و ایثار که نامشان با تاریخ مبارزه گره خورده است، نشان دادند که با گذشت بیش از دو ماه، شعله‌ی ارادت و ایستادگی‌شان فروزان‌تر شده است.

در این تجمع مردمی، اقشار مختلف از پیر و جوان با حضور در میدان، ضمن سوگواری در فراق مقتدای خویش، با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تجدید میثاق کردند.