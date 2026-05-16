به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تا پایان امسال در ۵ شهرستان ساحلی مازندران، عملیات اجرایی جدی برای ساخت جاده ساحلی آغاز میشود.
دسترسی به ساحل دریای خزر سالهاست به یکی از چالشهای استانهای شمالی تبدیل شده، پیشروی آب دههها پیش و سپس عقبنشینی تدریجی دریا، همراه با اقدامات شتابزدهای مثل ریختن سنگهای بزرگ، عملاً مردم را از کرانهها دور کرده بود، اما با تکیه بر قانون برنامه هفتم و اختیارات جدید استانی، طرح جاده ساحلی در مازندران کلید خورده است
نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرح جاده ساحلی عباسآباد با بیان اینکه چالشها و افقهای طرح جاده ساحلی مازندران واکاوی خواهد شد، گفت: برای مهار پیشروی آب دریای خزر در دهههای قبل، سنگ چینهای در پشت ساحل ایجاد شد که سد بزرگی در برابر دسترسی مردم به ساحل ایجاد کرده بود.
سید شمسالدین حسینی با بیان اینکه با پسروی آب دریای خزر نه تنها مشکل حل نشد، بلکه فاصله مردم تا آب بیشتر هم شده است، افزود: این یک اشتباه مدیریتی نبود، بلکه اقدام اجتنابناپذیر ولی بدون افق بلندمدت بود.
وی ادامه داد: طرح ساخت جاده ساحلی با نگاه حفاظت از محیط زیست و با مجوزهای دقیق پیش میرود و در قانون برنامه هفتم، به استانداران اختیار داده شده است تا در عرض ۲۰ متر از خط ساحل، زیرساختهایی برای رفع گره ایجاد کنند.
حسینی گفت: این طرح تعرض به دریا یا تخریب نیست بلکه بازگشایی حق عمومی در طراحی جدید است تا با تغییر تراز آب، کمترین آسیب به محیط و سرمایه وارد شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مطالعات هیدرولوژیک دقیقی انجام شده و آنچه مهم است این است که مردم حق دارند از ساحل استفاده کنند
وی افزود: برای ساخت جاده ساحلی عباسآباد مجوزهای لازم گرفته شده و طراحی این جاده در فاصله ۲۰ متری ساحل درحال اجرا است.
حسینی با بیان اینکه در برخی شهرها هنوز بر سر مالکیت ساحل اختلاف نظر وجود دارد، ادامه داد: با جلسات مکرر استاندار مازندران با رئیس کل دادگستری و دادستان این گرهها در حال باز شدن است.
نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر در مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا باید تکلیف مالکیت ساحل که معمولاً دولتی است روشن شود سپس با تأمین اعتبار و اخذ مجوزهای زیستمحیطی طرح اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تا پایان امسال در ۵ شهرستان ساحلی مازندران، عملیات اجرایی جدی برای ساخت جاده ساحلی آغاز میشود
حسینی با بیان اینکه در شهرهای ساحلی نوشهر، چالوس و محمودآباد، ترافیک تابستانی فلجکننده است، ادامه داد: جاده ساحلی موازی با جاده اصلی، میتواند به عنوان مسیر جایگزین عمل کند.