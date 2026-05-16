براساس اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول بر اثر امحای مهمات احتمال شنیده شدن صدای انفجار در این شهرستان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول، از ساعت ۱۱ تا ۱۳ امروز شنبه ۲۶ اردیبهشت، انفجارات کنترل شده ناشی از امحای مهمات توسط نیروهای مسلح در برخی از نقاط شهرستان انجام خواهد شد.
بنابراین شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجارها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.