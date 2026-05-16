دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: مصرف سیمان کشور حدود ۶۵ میلیون تن است و ۱۳ میلیون تن نیز مازاد بر آن به کشور‌های منطقه صادرات داریم.

آقای علی اکبر الوندیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، گفت: ذخایر کافی کلینکر برای تولید سیمان در کشور داریم و نگرانی از بابت تولید و عرضه سیمان در کشور وجود ندارد.

وی گفت: در صنعت سیمان در تمام پهنه‌های جغرافیایی کشور سرمایه گذاری شده است و در هر استانی حداقل یک کارخانه سیمان داریم و در برخی از استان‌ها نیز تعداد کارخانه‌ها بیشتر است.

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان درباره میزان تولید سیمان کشور افزود: با وجود همه محدودیت‌های انرژی در سال گذشته بیش از ۷۵ میلیون تن سیمان تولید کردیم که حدود ۶۵ میلیون تن آن به مصرف داخلی رسید و حدود ۱۳ میلیون تن نیز به کشور‌های منطقه صادرات داشتیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۹۱ میلیون تن در سال است گفت: در صنعت سیمان مازاد بر نیاز کشور سرمایه گذاری کرده‌ایم که به غیر از تامین نیاز داخل توان صادرات به کشور‌های همسایه را داریم.

الوندیان درباره موانع تولید سیمان با تمام ظرفیت نصب شده در کشور نیز افزود: مهمترین مانع تولید سیمان با تمام ظرفیت، بحث ناترازی انرژی است. در صنعت سیمان به تامین انرژی سوخت و برق نیاز داریم و این ناترازی انرژی فعالیت ما را محدود می‌کند و راندمان کارخانجات صنعت سیمان را پایین می‌آورد.

وی ادامه داد: به ویژه که امسال با توجه به صدماتی که از جنگ تحمیلی سوم به کشور وارد شده، ساخت و ساز چه در صنایع چه در اماکن مطرح است؛ بنابراین توقع داریم که امسال در محدودیت ابلاغی بر صنعت کشور به ویژه صنعت سیمان حتما تجدید نظر شود.

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان درباره خود تامینی انرژی در صنعت سیمان نیز گفت: کارخانجات سیمان در نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه گذاری کرده که بخشی از این نیروگاه‌ها وارد مدار شده‌اند و بقیه کارخانجات سیمان نیز در حال ساخت و نصب هستند که امیدواریم به تدریج این نیروگاه‌ها وارد مدار شوند و به تامین برق کارخانجات کمک کنند.

وی با بیان اینکه صنعت سیمان در سایر مولد‌های انرژی تجدیدپذیر مانند نیروگاه‌های بازیافت حرارتی نیاز به سرمایه گذاری دارد افزود: در بحث بازیافت حرارتی هنوز در کشور نیروگاهی نصب نشده است، اما در میان کشور‌های دنیا از این نیروگاه‌ها بهره برداری می‌شود که می‌تواند ۳۰ درصد انرژی برق کارخانجات را بدون سوخت، تامین کند، اما احداث چنین نیروگاه‌های نیازبه سرمایه گذاری بالای دارد که باید مورد حمایت قرار گیرد و در کشور شروع به نصب شود.

گفتنی است؛ نیروگاه بازیافت حرارتی، نیروگاهی است که از گرمای خط تولید صنعت سیمان، انرژی تولید می‌کند. در واقع انرژی که در خط تولید هدر می‌رود بازیافت می‌شود و برق تولید می‌شود.

الوندیان گفت: ۶۵ درصد کارخانجات صنعت سیمان تحت نظارت نهاد‌های دولتی مثل شستاست که این کارخانجات در بورس هستند و بایستی ۹۰ تا ۹۵ درصد سودشان را سالیانه به سهامدار پرداخت کنند که این به نقطه ضعف صنعت سیمان تبدیل شده است.

وی افزود: ضمن اینکه صنعت سیمان، صنعت قدیمی است و نیاز به بروزآوری و ارتقای فناوری دارد و بایستی در این حوزه‌ها و در حوزه تولید انرژی سرمایه گذاری کرد و در عمل نقدینگی و امکان سرمایه گذاری را از دست داده است.

دبیرانجمن صنفی صنعت سیمان گفت: تقاضای ما این است که بخشی از این سود به مدت حدود چهار یا پنج ساله در اختیار کارخانجات سیمان گذاشته شود که در این صنعت سرمایه گذاری کنند تا بتوانیم سطح تولید را حفظ کنیم.

وی افزود: بسیار ضروری است که سطح تولید محفوظ بماند و به بروزآوری کارخانجات انجام شود.

الوندیان گفت: دیماند برق مصرفی صنعت سیمان هزار و ۷۰۰ مگاوات است که ما بر اساس مقررات ابلاغی باید سالانه یک درصد از این برق مصرفی کارخانجات را با برق تجدیدپذیر جایگزین کنیم که امسال چهارمین سال ابلاغ این مقررات است و بایستی سه تا چهار درصد از برق مصرفی کارخانجات را با برق انرژی‌های تجدید پذیر جایگزین کنیم.

وی افزود: برهمین اساس در حال اجرای نیروگا‌های خورشیدی در صنعت سیمان هستیم و امیداریم در آینده سایر نیروگاه‌های تجدید پذیر مثل نیروگاه حرارتی هم به این چرخه اضافه شود که نیاز به حمایت دولت برای سرمایه گذاری در این حوزه داریم.

دبیرانجمن صنفی صنعت سیمان درباره سرانه مصرف سیمان در کشور نیز گفت: آنچه که مشاهده می‌کنیم، سرانه مصرف سیمان رو به افزایش است، با توجه به اینکه روند ساخت و ساز افزایش پیدا کرده است، البته به غیر از سال گذشته که کاهش مصرف داشتیم، حدود ده درصد کاهش مصرف سیمان را در سال گذشته تجربه کردیم.

وی افزود: اکنون بیش از ۷۰۰ کیلوگرم سرانه مصرف داریم که با توجه به شرایط فعلی کشور و روند رو به رشد تقاضا، این سرانه مصرف رو به رشد خواهد بود.