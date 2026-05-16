رگبار و رعد و برق در راه استان قزوین

رگبار و رعد و برق در راه استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: طبق بررسی خروجی مدل‌های هواشناسی از امروز تا اواسط هفته عبور متناوب امواج از سطح منطقه همچنان ادامه دارد که نتیجه آن افزایش ابر است.

وی افزود: امروز شنبه از برخی ساعات ظهر به بعد انتظار می‌رود باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد رخ دهد. همچنین با توجه به رشد ابر‌های همرفت و ناپایداری‌های فصل بهار، این شرایط می‌تواند در برخی مناطق شدت و گسترش بیشتری داشته باشد.

کارشناس هواشناسی گفت: ناپایداری‌ها در برخی مناطق و به‌ویژه در ارتفاعات استان احتمالاً ادامه دارد.

بهروزی اضافه کرد: این شرایط بیشتر از ساعات بعدازظهر و برای برخی مناطق استان شامل رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان گفت: در بخش دمایی هم تا اواسط هفته کاهش نسبی دمامورد انتظار است.