به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ نخستین جلسه ستاد بازسازی جنگ در استان همدان برگزار شد و بر اساس مصوبه این نشست، جلسات این ستاد از این پس به صورت هفتگی برگزار خواهد شد تا روند جبران خسارات و بازسازی مناطق آسیب‌دیده با سرعت بیشتری پیگیری شود.

استاندار همدان در این جلسه با ارائه گزارشی از میزان خسارات وارده گفت: در مجموع ۱۹۷۱ واحد شهری و روستایی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند که تمامی آنها مورد بازدید و کارشناسی قرار گرفته‌اند. از این تعداد، ۱۷۹۷ واحد دارای خسارات جزئی بودند که تعمیر آنها به اتمام رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳۸ واحد تعمیری شامل ۱۰۷ واحد مسکونی و ۳۱ واحد تجاری در دست اقدام است. همچنین ۳۶ واحد احداثی که به صورت صددرصد تخریب شده‌اند، شامل ۳۱ واحد مسکونی و ۵ واحد تجاری، پس از اتمام عملیات آواربرداری وارد مرحله بازسازی شده‌اند و روند احیای آنها در حال پیگیری است.

ملا نوری شمسی با اشاره به خسارات وارده به لوازم خانگی و تجاری اظهار داشت: ۲۹۴ واحد مسکونی و ۱۱۲ واحد تجاری، در مجموع ۴۰۶ واحد، دچار خسارت در حوزه لوازم شده‌اند. متولی جبران این خسارات بنیاد برکت است که برای هر واحد تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات شامل ۱۵۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه و ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در نظر گرفته است. تاکنون این تسهیلات به ۴۰ واحد پرداخت شده است.

استاندار همچنین از آسیب به ۴۶۷ خودروی سبک و ۳۶ خودروی سنگین خبر داد و گفت: این خودرو‌ها برای دریافت خسارت به شرکت‌های بیمه معرفی شده‌اند.

وی در ادامه به موضوع ودیعه مسکن اشاره کرد و گفت: برای شهر همدان تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۰۰ میلیون تومان، شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر ۴۰۰ میلیون تومان و روستا‌ها ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن با سود ۲ درصد از سوی بانک مسکن پرداخت می‌شود که تاکنون ۶۸ نفر موفق به دریافت این وام شده‌اند.

ملا نوری شمسی تصریح کرد: شهرداری موظف است برای واحد‌های آسیب‌دیده تا سقف متراژ قبلی، پروانه ساختمانی رایگان صادر کند و هرگونه اضافه بنا نیز بر اساس ضوابط شهری انجام خواهد شد.

وی همچنین از خسارت به ۴۵ واحد تولیدی و صنعتی خبر داد و گفت: رسیدگی به وضعیت این واحد‌ها در دستور کار قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی استان با تمام توان در حال پیگیری بازسازی کامل اماکن آسیب‌دیده هستند و در خصوص اسکان اضطراری بر اساس گزارش جمعیت هلال احمر استان، ۲۸ خانواده به صورت موقت اسکان داده شدند که تاکنون ۲۵ خانوار پس از بازسازی منازل خود، محل‌های اسکان اضطراری را ترک کرده‌اند.