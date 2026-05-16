مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری از تکمیل ۴ کیلومتر از مسیر کوهستانی لشتر به دهلی گفت: این محور از سخت‌ترین مسیر‌های روستایی استان است که عملیات راهسازی در آن ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،سعید خدابخشی گفت: این محور یکی از صعب‌العبورترین راه‌های استان است؛ جایی که از یک طرف کوه‌های سر به فلک کشیده و از طرف دیگر دره‌های عمیق خودنمایی می‌کند.

وی با بیان اینکه استان چهارمحال و بختیاری حدود ۳ هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه دارد، افزود: ۷۳ درصد این مسیر‌ها یعنی بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر، راه‌های روستایی و فرعی است و از این مقدار، هنوز نزدیک به ۶۵۰ کیلومتر راه خاکی در نقاط بسیار دورافتاده باقی مانده که هزینه و سختی اجرای آنها بسیار بالاست.